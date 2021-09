Svolta per Marcus Rashford: l’attaccante del Manchester diventa materia di studio

I ragazzi inglesi studieranno a scuola Marcus Rashford: il campione del Manchester diventerà oggetto di studio.

Entrare nei libri di scuola a 24 anni ancora da compiere? Fatto. Marcus Rashford è riuscito a infrangere anche questo record. Il calciatore del Manchester è ormai da anni un’icona vivente del mondo del calcio. Ma non tanto, o meglio non solo, per quanto fatto e fa e farà sui terreni di gioco. Il campione classe 1997 è diventato un simbolo per il suo impegno nel sociale, al di là di ogni partita, di ogni trofeo.

Il suo gol più bello? Aiutare gli altri a vincere le loro battaglie, sconfiggere chi non crede nell’uguaglianza. Non c’è lotta per i diritti civili e sociali che non abbia già visto il giovanissimo calciatore del Manchester United in prima fila nel Regno Unito. Se sul campo ha già raggiunto ottimi traguardi, mettendo a segno finora 88 gol in 271 presenze, è fuori dal campo che Rashford si è dimostrato un campione diverso dagli altri. Forse il migliore in assoluto, almeno tra quelli della sua generazione.

Ed è così che, prima ancora di conquistare un importante trofeo, il finalista di Euro 2020 è diventato oggetto di studio a scuola. Secondo quanto riferito dal Guardian, Rashford sarà studiato tra i banchi di scuola dai ragazzi inglesi.

Rashford verrà studiato a scuola: il motivo

Marcus Rashford è già un esempio per i più giovani, ma dovrà diventarlo ancora di più nei prossimi anni. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal noto tabloid inglese, le sue azioni diventeranno oggetto di studio nel programma di educazione ai media nelle scuole inglesi.

Dopo il murale, arricchito da tantissimi messaggi a lui dedicati da parte dei suoi fan, il Regno Unito ha scelto di rendere Rashford il proprio eroe anche con questa nuova iniziativa. Verranno studiati in particolare dai più giovani i suoi sforzi e le sue attività via social, per far capire ai ragazzi come ci si comporta, in relazione al mondo dei nuovi media.

Un programma di studio che unisce l’educazione civica con lo studio della comunicazione sui digital media. Saranno analizzati infatti i suoi gesti attraverso la sua comunicazione, sottolineando comunque l’importanza di quanto da lui fatto, dalla lotta per i diritti dei neri e dei bambini alla battaglia per far rimborsare i pasti scolastici ai ragazzi delle famiglie meno abbienti.