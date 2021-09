Juve, Allegri pensa al mercato: tutti i nomi e due grandi ritorni di fiamma

Due ritorni di fiamma, un sogno e alcuni obiettivi per il mercato invernale: la Juve e Allegri riflettono sulle mosse.

Un successo in cinque partite, tanti problemi e un barlume di solidità ed efficacia solo in Champions. La Juve è il più grande paradosso della stagione appena iniziata in Serie A. Ha ripreso Allegri per restituire una guida validissima alla squadra, ha puntato sui giovani ed ha una rosa che in tanti elementi è molto competitiva. Il bilancio però è magro, e i problemi sono sotto gli occhi di tutti.

La difesa concede troppo, forse perché poco protetta dal centrocampo, e in avanti, nonostante l’arrivo di Kean e i gol di Morata, manca quel bomber in grado di risolvere le partite complicate. Ecco quindi che si pensa già al marcato. Bisogna vendere prima di investire, questo è chiaro da tempo e dai movimenti con spese rimandate alla prossima stagione. I nomi però non mancano.

Juve, Allegri ha fissato gli obiettivi di mercato

C’è un nodo da sciogliere. Capire quanto i top player individuati da Cherubini e Allegri possano essere raggiungibili nella prossima stagione. L’obiettivo è Vlahovic, e se decidesse di muoversi e accettare la Juve, Allegri e il club potrebbero bloccare ogni trattativa in questa stagione per investire nella prossima.. Dalla Spagna Fichajes.net rilancia con forza anche il nome di Gosens, che potrebbe essere il vero investimento per la prossima stagione. Il sito specializzato in calciomercato parla di contatti nuovamente avvisti per tentare il colpo.

E nella sessione invernale? L’obiettivo potrebbe essere un centrocampista, perché i problemi nel reparto non mancano. Torna di moda il nome di Xhaka, sfumato alla Roma, e non è escluso il blitz per Witsel. L’obiettivo principale però potrebbe essere l’irruzione nella trattativa fra Kessiè e il Milan, che non hanno ancora chiuso il difficile rinnovo.