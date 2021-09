Paola Ferrari contro Adani? La giornalista svela tutta la verità

Paola Ferrari non voleva Lele Adani in Rai? La giornalista sportiva chiarisce il suo punto di vista dopo le polemiche degli scorsi giorni.

Lele Adani è un nuovo commentatore di casa Rai. La notizia è diventata ufficiale qualche giorno fa, a oltre un mese dall’addio burrascoso dell’ex calciatore dell’Inter a Sky. E in un primo momento sembrava non aver fatto per nulla felice Paola Ferrari. Sui social era diventato virale un suo commento sotto un post Instagram, in cui sembrava in disaccordo rispetto alla scelta della Rai di assumere Lele, diventato un idolo per molti tifosi. Ma a quanto pare la verità è un’altra.

“Vogliono proprio distruggere la tv di Stato“, aveva scritto Paola Ferrari su Facebook, commentando la notizia dell’arrivo di Adani. Un commento molto acre, anche un po’ ‘cattivello’ nei confronti di un professionista che ancora doveva mettere piede in uno studio Rai. Fin da subito è sembrato strano. E infatti, si trattava di una fake news.

A chiarire il malinteso è stata la stessa veterana del giornalismo sportivo di casa Rai, che su Instagram ha dedicato un lungo post proprio all’arrivo di Lele, aggiungendo di esserne anche molto felice, e non solo dal punto di vista professionale… Paola Ferrari vuole andare a cena con Lele Adani

Quella di un suo malcontento per l’arrivo di Lele Adani è una vera e propria fake news. Paroal di Paola Ferrari. Effettivamente, il profilo che ha commentato in quel modo la notizia dell’arrivo dell’ex difensore di Fiorentina, Brescia e Inter in casa Rai si è rivelato essere falso.

“Smentisco categoricamente il fake che sta girando in rete“, ha chiarito una volta per tutte la bionda giornalista. E, non contenta, ha aggiunto che a lei Adani piace davvero moltissimo, tanto da renderla audace: “Ci uscirei anche a cena“. Un vero e proprio invito o solo un modo per far capire che non ha nulla contro l’ex calciatore?

Intanto però, anche tra i suoi follower, la discussione su Adani si è accesa. Se c’è qualcuno che lo ritiene troppo in gamba per poter stare in un contesto come quello di Rai Sport, fatto di professionisti ma non sempre perfetto, qualcun altro ha accusato Paola, affermando che la sua accusa era stata scritta con un profilo ufficiale. E qualcun altro, in tutta questo caos, ne ha approfittato per fare qualche avance: “Ma lascialo perdere ad Adani, ed esci con me!“. Tentar non nuoce.