Mourinho, bordate alla Juve: “Alla Roma è diverso”

Mourinho nel post partita di Roma-Udinese annuncia un possibile ricorso per l’espulsione di Pellegrini e lancia bordate alla Juve.

Mourinho non ci sta. L’espulsione a Pellegrini, che lo priverà di un calciatore fondamentale nel derby, ha scatenato la reazione del tecnico. “Non conosco alcuni tipi di regole in Italia – ha dichiarato nel post partita – ma bisogna capire cosa poter fare a livello legale”. In effetti il secondo giallo è sembrato esagerato, e il portoghese non ha intenzione di rinunciare ad un eventuale ricorso. Difficile visto il regolamento, ma intanto oltre alla decisione dell’arbitro Rapuano, Mourinho ha mandato stoccate anche ad altri club.

Mourinho, Juve e Barca nel mirino? Le parole del tecnico

Alla domanda sul futuro della Roma e sul percorso intrapreso al timone dei giallorossi, Mourino risponde con una frase che farà discutere. “Abbiamo bisogno di tempo per migliorare – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – e lavoriamo insieme al club. Alla Roma si pensa al presente ma anche al futuro. Noi non siamo come altri club in giro per l’Europa che ora hanno difficoltà”.

Una stoccata alla Juve e al Barcellona? Forse nelle parole del tecnico si nasconde un messaggio diretto alle due società che hanno avuto problemi nella gestione delle campagne acquisti e che hanno pubblicamente annunciato grosse perdite nei bilanci. Sembra quasi l’ennesima frecciata ai bianconeri, da un allenatore che macina punti e che al ritorno in Serie A ha fatto già parlare. Per le ottime prove della Roma e per le sue dichiarazioni sempre dirette e pungenti.