Calhanoglu dimentica il Milan: la dichiarazione che già infiamma il derby

Il nuovo centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu non ha peli sulla lingua e manda un messaggio al Milan: la dichiarazione che non piacerà agli ex tifosi.

Non è tempo di derby, ma Hakan Calhanoglu già infiamma Milan-Inter. La partita si giocherà il 7 novembre e il centrocampista turco sarà sicuramente l’uomo più chiacchierato della settimana. Il giocatore si è trasferito quest’estate dalla Milano sponda rossonera a quella nerazzurra a parametro zero, poiché non ha trovato con i suoi ex dirigenti l’accordo per rinnovare il contratto. Il trasferimento non è stato digerito dalla sua ex tifoseria che sicuramente non gli riserverà una bella accoglienza in occasione della stracittadina.

Ma quest’oggi, Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, dove ha raccontato il motivo del passaggio al suo nuovo club e ha rivelato cosa farà se segnerà al Milan.

Inter, Calhanoglu tradisce il Milan: “Se segno al derby, esulto”

“Non ho mai pensato di restare senza squadra – ha dichiarato senza peli sulla lingua Hakan – Mi sono detto che prima o poi un club sarebbe arrivato. Ha fatto tutto il mio agente, perché ero impegno con la Turchia agli Europei. Ha trovato la soluzione migliore“. Ma non è tutto, Calhanoglu ha parlato anche del suo vecchio Milan: “Ho vissuto 4 anni splendidi, soprattutto gli ultimi due con mister Pioli. Ma ho scelto l’Inter per vivere una nuova sfida“.

Leggi anche >>> Bennacer e il Milan di qualità: l’obiettivo è speciale

Ovviamente, sa bene che San Siro sponda rossonera non lo perdonerà mai per il trasferimento al club rivale. Ma Hakan sembra volersi lasciare alle spalle il suo passato e alla domanda sull’eventuale esultanza al gol nel derby risponde: “Se dovesse succedere, farò come sempre“. Calhanoglu non si preoccupa dei possibili fischi dei suoi ex sostenitori: con una marcatura in Milan-Inter celebrerà la rete, anche contro i suoi vecchi compagni.