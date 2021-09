Wanda Nara ha ancora una volta deliziato i suoi follower con uno scatto osé su Instagram, ma stavolta in bianco e nero: c’entra la Juve?

Wanda Nara è scatenata su Instagram. In questo periodo la moglie e agente di Mauro Icardi, una delle donne del calcio più amate dai tifosi, continua a far sognare chi la segue sui social con degli scatti hot mozzafiato. Sempre in grandissima forma, la showgirl non nega mai ai suoi affezionati seguaci una foto con le grazie in bella vista. E in cambio riceve sempre un mare di like e commenti.

La signora Icardi non è però una semplice ragazza immagine, e non fa mai nulla per caso. Così, molti esperti di mercato cercano di analizzare i suoi scatti sui social come fossero anche indizi sul futuro del marito. E l’ultima sua foto in questo senso sembrerebbe davvero semplice da leggere.

Si tratta infatti di uno scatto davvero particolare. La splendida bionda argentina, con una vasca da bagno sullo sfondo, si è fotografata allo specchio in tenuta sportiva, con un reggiseno che premia il suo décolleté generosissimo. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più, a partire dalla caption…

Wanda Nara su Instagram in bianco e nero

Come si può ben vedere, il nuovo scatto di Wanda è in bianco e nero. E lo sottolinea la stessa agente, che nella caption scrive, semplicemente: “Black & White“. Forse non c’entra nulla Icardi e il suo futuro, ma i più maliziosi non hanno potuto non collegare questa foto priva di colori alle voci di mercato che negli ultimi mesi hanno accostato il centravanti del PSG alla Juventus.

D’altronde, si tratta solo dell’ultimo di una serie di indizi. Fin da quando si è iniziato a vociferare di una cessione di CR7, l’ambiente juventino ha iniziato a parlare di un possibile approdo di Icardi a Torino. E Wanda non ha mai fatto nulla per negare ogni tipo di voce. Anzi, poche settimane fa aveva dichiarato che, pur essendo felice a Parigi, la loro famiglia è italiana a tutti gli effetti e vorrebbero tornare in Italia un giorno.

Non solo. Si era anche fatta pizzicare dai fotografi in compagnia di una grande wag bianconera, Alice Campello, la signora Morata. Insomma, se tre indizi fanno una prova, i tifosi della Juve possono sognare. Gennaio non è poi così lontano.