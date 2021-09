Lazio-Roma, derby atipico: non succedeva da 55 anni

Il primo Lazio-Roma con Sarri e Mourinho in panchina potrebbe rimanere nella storia: c’è una statistica che rende questo derby atipico.

C’era una volta Lazio-Roma, il derby della Capitale giocato e vissuto sulla propria pelle dai romani. Da una parte e dall’altra, le due formazioni romane hanno quasi sempre potuto contare su alcuni calciatori simbolo della propria romanità, anime in campo e fuori dal campo di gruppi che si identificavano in tutto e per tutto con la città.

Senza andare lontano nel tempo, basta pensare ai giallorossi Francesco Totti, Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Alberto Aquilani, e poi ai biancocelesti Paolo Di Canio, Antonio Candreva, Lorenzo De Silvestri, Alessandro Nesta. Tempi lontani, che adesso sembrano essersi quasi esauriti.

Come riferito da Il Messaggero, il derby del 26 settembre, il primo della stagione 2021/22, il primo di Maurizio Sarri e José Mourinho, rischia infatti fortemente di caratterizzarsi per un dato statistico non comune per la stracittadina della Capitale: l’assenza di romani in campo, per la prima volta dopo 55 anni. ‘Colpa’ di Rapuano, l’arbitro che ha espulso Lorenzo Pellegrini nella gara tra Roma e Udinese, incappando tra l’altro in una clamorosa topica. Per poter scongiurare questo avvenimento le speranze sono sulle spalle di due soli calciatori.

Lazio-Roma senza romani? Forse no

Per chi ama il derby romano con i romani in campo resta solo una doppia speranza. Ci sono infatti due calciatori capitolini che potrebbero scendere in campo nel corso della stracittadina, uno per parte. Per la Roma il giovanissimo Riccardo Calafiori, terzino che ha ‘risolto’ con un grande assist la gara con l’Udinese e che potrebbe trovare spazio per i problemi fisici che ancora affliggono Vina.

Dall’altro lato, la speranza dei biancocelesti è invece Danilo Cataldi. Un prodotto laziale che ha già avuto modo tra l’altro di segnare in passato in un derby e di festeggiare sotto la Nord, e che di recente è stato rispolverato da Sarri, risultando anche decisivo per agguantare il pareggio in casa contro il Cagliari.

Difficilmente potrebbe partire titolari, ma la speranza di poterlo vedere sul terreno di gioco non sono poi così poche. Insomma, non sarà ricordato come il derby di Nesta contro Totti, ma due romani potrebbero comunque scendere in campo, scongiurando un’eventualità che renderebbe questo primo derby stagionale meno ‘verace’ rispetto al passato.