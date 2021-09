Dai Maldini a Kluivert, quando il calcio è nel DNA: le dinastie più famose

Generazioni calcistiche, dai nonni ai nipoti: quali sono le dinastie più famose nel calcio, dai Maldini ai Kluivert.

Daniel Maldini ha messo a segno il primo gol con la maglia del Milan, davanti agli occhi di papà Paolo, storica bandiera rossonera. Si chiude un cerchio, ma si apre un capitolo nuovo per il club, poiché è la terza generazione dei Maldini che segna almeno una marcatura nel tabellino con la divisa del Milan. Infatti non si deve dimenticare di Cesare, storico difensore e allenatore. E non poteva andare diversamente per una famiglia che vive di pallone. Anche il fratello di Daniel – il più grande dei due – è un calciatore: Christian ha giocato nella Primavera rossonera per poi tentare la fortuna in altri club. Ora è nella Pro Sesto.

Ma ovviamente, ci sono tanti altri celebri dinastie nel calcio. Nipoti che hanno continuato a scrivere la storia dei nonni, figli che hanno proseguito la strada di padri.

Nonni, padri e figli: le dinastie nel calcio

Tra le generazioni di calciatori più famose c’è quella dei Kluivert. Il nonno Kenneth non è stata una stella ma ha condiviso la sua passione con il figlio Patrick, grande calciatore di Milan, Ajax, Barcellona e altri top club. Suo figlio Justin ha vestito la maglia della Roma, ma al momento gioca al Nizza e cerca di seguire l’esempio del papà.

Anche la dinastia Marcos Alonso ha una storia affascinante. Nonno Marquitos ha giocato in Spagna e ha indossato anche la maglia del Real Madrid in carriera; il figlio Pena, invece, ha indossato quella blaugrana e quella dell’Atletico Madrid. Oggi tocca a Marcos Alonso Mendoza, difensore del Chelsea e con un passato alla Fiorentina.

Anche gli Stankovic stanno dando vita ad una generazione di calciatori importanti. Dejan Stankovic è nato da due genitori calciatori, sia il papà che la mamma. Ora, il figlio dell’ex interista gioca nel Volendam in prestito, ma sogna di ritornare alla base nerazzurra e proseguire quanto fatto da papà il “Drago”.

E in questa particolare lista non possono mancare i Gudjohnsen. Tutto ebbe inizio con Arnor ex Anderlecht e Bordeaux; poi Eidur ha portato in alto la bandiera dell’Islanda, riuscendo a conquistare la maglia del Barcellona e del Chelsea, scrivendo pagine di una carriera straordinaria. Ora tocca a Sveinn Aroon, Andri Lucas e Daniel Tristan. Il primo è il più famoso ed il suo cartellino appartiene allo Spezia, ma attualmente gioca all’Elfsborg in Svezia.

Infine, chiudiamo con la generazione Boniperti. Giampiero è sicuramente il più famoso, storico attaccante della Juventus e della Nazionale, poi diventato dirigente. Suo figlio ha cercato di seguire la carriera del padre, ma senza riuscirvi. Ha giocato anche a Toronto, dopo aver trascorso la gavetta nella primavera bianconera. Chiude il cerchio il nipote di Giampiero: anche Filippo ha indossato la maglia della Juvenuts nel settore giovanile, ma ha proseguito in serie minori con altri club.