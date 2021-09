Viky Varga mozzafiato: l’abito di lady Pellé esalta il fisico da urlo – FOTO

Viky Varga è una favola: la modella ungherese posa con un lungo abito che esalta il suo fisico ed incanta i suoi seguaci.

La meravigliosa modella ungherese, ormai italiana per adozione, incanta ancora sui social con uno shooting da favola. Dopo aver postato per tutta l’estate foto in costume che hanno fatto il giro del web, Viky Varga mostra tutta la sua eleganza con un abito spettacolare che fa esaltare le forme del suo corpo.

La compagna di Graziano Pellè, ex attaccante della Nazionale e attualmente svincolato, è famosa per i suoi siparietti simpatici sui social e per la condivisione delle immagini che la ritraggono sui set fotografici. Ma nell’ultimo post ha davvero lasciato i suoi fan senza fiato.

Viky Varga è uno spettacolo per le strade di Milano – FOTO

L’indossatrice ungherese è molto famosa nel suo settore ed è tra le più acclamate. Alta, bionda, colori chiari e fisico da urlo. Viky Varga nell’ultimo post su Instagram ha condiviso alcuni scatti dello shooting per le strade di Milano.

La fidanzata e prossima ad essere moglie di Graziano Pellé ha sfilato per il capoluogo lombardo con un lungo vestito viola, e ha posato di spalle all’obiettivo.

Le immagini ritraggono la modella e l’abito esalta le dolci forme della donna. Il sorriso inconfondibile di Viktoria e la sua classe caratterizzano le immagini condivise sui social e fanno breccia nel cuore dei follower.