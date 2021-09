Champions, la Juventus ritrova Evra: nuovo ruolo per l’ex terzino

Patrice Evra ritrova la Juventus: l’ex terzino bianconero sarà protagonista con un nuovo ruolo per la gara di Champions tra Juve e Chelsea.

Juventus-Chelsea non è una partita come le altre. Nemmeno per Patrice Evra. La seconda giornata di Champions League per i bianconeri sarà tutta da vivere. Se contro il Malmoe il successo aveva avuto un valore importante non solo per i tre punti, ma per sbloccare nella testa una squadra tramortita da un inizio da incubo, contro i campioni in carica i bianconeri tra le mura amiche non possono sbagliare: un successo vorrebbe dire già una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, che avrebbe voluto giocarsi il match contro Blues di Thomas Tuchel con la squadra migliore. Purtroppo per lui dovrà invece fare a meno di alcuni degli uomini chiave della rosa bianconera, come Paulo Dybala e Alvaro Morata, entrambi usciti malconci dalla sfida con la Sampdoria.

Due dei tre marcatori che avevano piegato gli svedesi nella prima giornata, dunque, non ci saranno. Tuttavia, Allegri ritroverà per l’occasione una colonna storica della sua Juventus, anche se non potrà utilizzarla sul terreno di gioco: Patrice Evra.

Juventus-Chelsea: in Champions c’è anche Evra

Per esorcizzare i campioni d’Europa, rinforzati dall’arrivo di un grande rivale bianconero come Romelu Lukaku, i bianconeri si affideranno all’amuleto Patrice Evra. L’ex terzino, classe 1981, pur avendo vestito ‘solo’ due anni e mezzo ai bianconeri (un nulla rispetto agli oltre otto al Manchester United), è rimasto legatissimo alla piazza torinese e ai tifosi. Anche per questo la sua presenza non potrà che far piacere a chi sostiene la Juve.

Ma quale sarà il ruolo particolarissimo dell’ex nazionale francese? Farà il suo esordio in Italia in una veste inedita: quella di commentatore. L’ex bianconero sarà nella squadra di Amazon Prime Video, che ha l’esclusiva per questo match di Champions.

Il francese sarà affiancato da Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. Due a uno per i bianconeri nello studio di Torino, con Magic Box unico rappresentante (ma che rappresentante) per i Blues. A tenere in equilibrio l’insieme ci sarà Giulia Mizzoni, mentre la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Insomma, una super squadra per una super partita.