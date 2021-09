Ronaldo e Georgina presto sposi? La risposta della modella

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno pensando al matrimonio? La modella rompe gli indugi e spiega cosa sta succedendo.

Qualcosa bolle in pentola nel rapporto tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Forse sì. Per la coppia più glamour del mondo del calcio il periodo è di quelli molto positivi. Il portoghese è appena tornato ‘a casa’, al Manchester United, abbandonando in maniera anche piuttosto brusca la Juventus.

La sua seconda avventura nei Red Devils è iniziata bene dal punto di vista dei gol, meno per quanto riguarda i risultati, molto meno per la vita tra le mura domestiche. Qualche settimana fa CR7 ha fatto parlare di sé per la sua scelta di cambiare subito casa per colpa di alcune pecore che disturberebbero il suo sonno. Ma al di là di questo non può non dirsi sereno e soddisfatto, essendo anche tornato il calciatore più pagato al mondo.

Dal canto suo, anche Georgina è in un periodo magico. La vita inglese sta andando a gonfie vele, e tra poco sta per diventare protagonista di un reality show targato Netflix, I Am Georgina, una serie che vede la compagna di Cristiano Ronaldo al centro di tutto con la sua vita. Una serie in cui non mancheranno colpi di scena e rivelazioni, come anticipato dal trailer.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: la verità sul matrimonio

I Am Georgina sarà un ritratto profondo ed emozionante della donna dietro le foto, le storie e i titoli, promette il trailer, e verrano svelati gli aspetti della sua vita, compresi quelli privati. Ci sarà dunque ampio spazio per Cristiano Ronaldo e per la lora chiacchieratissima love story.

All’interno del trailer si possono già intrevedere alcuni momenti della vita della wag numero uno al mondo, divisa tra la sua carriera da modella richiestissima e la vita con uno dei calciatori più forti del pianeta. Una coppia di ferro che ancora non si è sposata… per ora! In una scena dell’anteprima, si vede infatti Georgina su un aereo privato con alcuni amici. Uno di loro le chiede quando ci sarà il matrimonio. E la sua risposta è stata davvero sorprendente.

Nonostante il grande amore, nonostante la passione e la vita ormai totalmente assimilata, la modella e il campione portoghese non hanno intenzioine di sposarsi. Anche se lei non nega di sognarlo: “Non dipende da me… Speriamo“.