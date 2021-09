Juve, offerta da capogiro per un big: Agnelli trema. Le cifre

La Juve potrebbe a breve incassare una cifra incredibile per l’offerta ad un big: c’è l’ok a trattare da parte del procuratore. Ecco i dettagli.

Come deve cambiare la Juventus? La domanda risuona nella testa di Allegri, che fra difficoltà, infortuni e un ritmo da trovare, riflette sulla prossima gara contro il Chelsea. Mancheranno Morata e Dybala, e le assenze non fanno altro che alimentare i problemi in un periodo già delicato. Ad alimentare le noie in casa bianconera, arriva una notizia bomba direttamente dalla Spagna.

La ha lanciata As, che racconta di una offerta imminente che potrebbe arrivare ad Agnelli e Cherubini. Ci sarebbe un top club interessato ad un big della Juve, dopo l’ok già arrivato dal procuratore che accetterebbe l’offerta.

Juve, 120 milioni di euro per un big: offerta già a gennaio?

As svela quindi una pista che potrebbe sconvolgere addirittura il mercato di gennaio. Fra i top club europei, il Chelsea può ancora spendere. E tanto. L’innesto di Lukaku è stato ampiamente ammortizzato con le cessioni, ed oltre ad un buon bottino da investire, c’è la fame di Abramovic, che vuole vincere ancora. I Blues hanno già una rosa completa, ma mancherebbe un innesto di qualità in difesa.

Leggi anche: Juve, Allegri nei guai: quando rientrano Morata e Dybala

Ecco quindi che il tabloid spagnolo racconta i dettagli di una offerta che potrebbe arrivare alla Continassa. Il Chelsea vorrebbe De Ligt, e sarebbe pronto a mettere sul tavolo 120 milioni di euro per portare a Londra l’olandese. Ci sarebbe addirittura un primo contatto con Raiola, che non si opporrebbe ad una trattativa ancora non decollata. In Spagna sussurrano che un primo tentativo potrebbe arrivare a gennaio, ma i bianconeri chiuderebbero le porte. In estate poi chissà. La cifra, se reale, sarebbe praticamente impossibile da rifiutare.