Chi è Florian Wirtz: il talento tedesco fa già meglio di Lewandowski

Florian Wirtz sta spaccando la Bundesliga ed è già al centro di un’asta di mercato: ecco chi è l’ennesimo talento del Bayer Leverkusen.

In principio fu Ze Roberto. Preso Dal Bayer Leverkusen e venduto al Bayern a peso d’oro. Poi fu il turno di Emerson, per cui la Roma sborsò 14 milioni di euro, una cifra alta all’epoca del trasferimento. Poi ancora Schurrle al Chelsea per 20 milioni, Calhanoglu al Milan, Brandt al Borussia fino agli 80 milioni spesi dal Chelsea per Kai Havertz. E anche i 32 per Leon Bailey, preso dall’Aston Villa. Il Bayer Leverkusen, di centrocampisti e esterni offensivi se ne intende, e ha già lanciato il gioiello del futuro. Per capire bene chi è Florian Wirtz, il 18enne che già impressionò nella passata stagione, è giusto far parlare i numeri.

In Bundesliga sta facendo ancora meglio di Robert Lewandowski. L’uomo dei record che non conosce pause a Monaco di Baviera. Si è già scatenata l’asta, ma Wirtz tace e lancia la sua squadra, con una valutazione di mercato già elevatissima. E la stima di Hansi Flick.

Chi è Florian Wirtz, il talento che ha già conquistato la Germania: “Voglio essere il migliore al mondo”

Vanta già presenze in nazionale, ha segnato un gol nel primo match di Europa League, e in Bundesliga fa già meglio di Lewandowski. Ecco chi è Florian Wirtz, che con 4 reti e 4 assist sta lanciando il Bayer Leverkusen. Può fare il trequartista, la seconda punta, l’esterno offensivo. Ha velocità, tanta tecnica e visione di gioco. Sa fornire assist ma ha anche un tiro preciso e potente. Il giocatore perfetto per il calcio moderno, che consente al suo allenatore di costruire la squadra attorno ad un 18enne.

Wirtz, nato nel 2003, fu prima prelevato dal Colonia che lo pescò in una squadra giovanile, poi passò al Bayer nella stagione 2019/20, per 200 mila euro. Della sua vita privata racconta poco sui social, tranne la sua passione per il mare e per i mezzi che sfrecciano in acqua. Una foto rende però l’idea di quanto abbia voglia di emergere. “Dove gli altri vedono una persona dotata di talento, io vedo il sogno di diventare il migliore del mondo” è la frase che scrive. E a giudicare dal suo inizio in stagione, il tedesco ha ben impresso in mente il concetto. Ecco chi è Florian Wirtz. La valutazione? Da 200 mila euro è esplosa fino a non meno di 50 milioni di euro, con i migliori club del mondo pronti a tentare il blitz.