Fifa 22, i migliori giovani: tra gli italiani due giocano in Serie B

Anche in Fifa 22 sono tanti i giovani che mostrano un potenziale straordinario per la modalità carriera (e non solo): scopriamo insieme i migliori italiani e stranieri.

Come ogni anno, all’uscita di una nuova edizione di Fifa scatta la ricerca ai migliori giocatori del simulatore calcistico più amato al mondo. Chi sono i migliori giovani di Fifa 22? La scelta è abbastanza vasta, segno che il futuro della nostra nazionale non è poi così grigio, almeno secondo gli sviluppatori di Electronic Arts.

Senza citare i soliti noti, da Gigio Donnarumma a Federico Chiesa, possiamo trovare diversi giovani degni di nota all’interno del videogioco. Tra questi, molti giocano in Serie A. Su tutti Nicolò Rovella. Il centrocampista, classe 2001, parte da un overall di 70, ma può arrivare a toccare anche 87. Numeri da top player. Degni di nota altri tre protagonisti della massima serie italiana: Samuele Ricci, gioiello dell’Empoli dall’overall potenziale di 84 (partendo da 67), Eddie Salcedo (da 70 a 82) ed Emanuel Vignato, potenzialmente un trequartista da 82 (con partenza da 71).

Le vere gemme preziose però sono due giovani talenti che giocano in Serie B, calciatori che nella modalità carriera potrebbero arrivare anche per pochi milioni di euro. Si tratta di Nicolò Fagioli, scuola Juventus in prestito alla Cremonese (parte da 68 ma può arrivare fino a 83) e di Lorenzo Pirola, classe 2002 scuola Inter, in prestito al Monza. Un vero e proprio affare: partendo da 64 può raggiungere un overall di 82.

I migliori calciatori giovani di Fifa 22

Abbiamo visto alcuni dei migliori giovani italiani di Fifa 22. Se non stai cercando futuri pilastri della nostra Nazionale, potrà esserti utile sapere chi sono i migliori giovani talenti del videogioco. Il più forte in assoluto ovviamente è Mbappé, che può arrivare fino a 95. Come lui, sono tanti i campioni che sfondano o sfonderanno il muro del 90: da Haaland a Foden, da Alexander-Arnold ad Havertz, da Pedri ad Ansu Fati, da Theo Hernandez a de Ligt.

I campionissimi non sono però quasi mai un affare economicamente. Se stai cercando quindi qualche gemma nascosta da poter far crescere con calma nella tua modalità carriera, dovrai fiondarti su nomi meno blasonati, ma di sicuro rendimento.

Qualche nome? Charis Chatzigavriel, portiere 17enne dell’Apoel Nicosia: partendo da 58 può arrivare fino a 84. Romeo Lavia, centrocampista del Manchester City. Dane Scarlett, altro 17enne ma del Tottenham. Il fortissimo brasiliano Kayky, altro fenomeno esploso nel vivaio del City, un profilo che parte da 66 e può avvicinarsi prepotentemente al muro dei 90.

Se questi nomi non ti bastano, eccotene altri in ordine sparso ma di sicuro interesse: Antwoine Hackford, Hannibal Mejbri, Liam Delap, Caden Clark, Gavi, Leonidas Stergiou, Fabio Carvalho, Musa Jawara, Franco Orozco, Jayden Braaf.