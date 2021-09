Bufera su Donnarumma, tifosi infuriati: tutta colpa di Fifa 22

Gigio Donnarumma è di nuovo al centro della critica da parte dei tifosi: stavolta però è colpa di Fifa 22.

I tifosi italiani, e soprattutto quelli del Milan, non hanno ancora perdonato Gigio Donnarumma. Il portierone del PSG continua ad essere accusato di tradimento, ed è finito nuovamente al centro di un polverone mediatico. Stavolta, però, il suo passaggio a Parigi non c’entra nulla. O almeno non direttamente.

Reduce da un Europeo da urlo, in cui è stato premiato meritatamente come miglior giocatore del torneo, avendo con le sue parate trascinato l’Italia verso la vittoria, Gigio si è trasferito a luglio dal Milan al PSG a parametro zero. Un trasferimento dettato da ambizione, soprattutto economica, che non è stato per nulla compreso dai tifosi rossoneri, che vedevano in lui un futuro capitano, oltre che un cuore milanista.

Nonostante Maignan sia già riuscito a conquistare i tifosi del Milan, l’astio nei confronti di Donnarumma è ancora alto. E lo dimostra anche una polemica innescata non dall’estremo difensore di Castellammare, bensì da Fifa 22. Ma cosa è successo?

Donnarumma da record su Fifa 22: scoppia la polemica

“Non è possibile“. Il grido dei tifosi rossoneri, e non solo, si è sentito forte dopo la pubblicazione da parte di Electronic Arts degli overall dei principali calciatori all’interno di Fifa 22, l’ultima versione della celebre serie di videogiochi americani in arrivo nei negozi sul finire di settembre.

Stando a quanto trapela, il portierone azzurro, classe 1999, partirà da un overall pazzesco di 89. Forse influenzati dallo splendido torneo disputato a Euro 2020, gli sviluppatori hanno pensato di premiare l’estremo difensore con un punteggio molto alto, che lo pone quasi allo stesso livello del portiere più forte in assoluto, Oblak, e in pratica allo stesso livello di altri mostri sacri come ter Stegen e Neuer.

Rispetto a tutti questi, Gigio ha però il vantaggio della carta d’identità. Con tutta probabilità, nel corso delle stagioni è destinato a diventare il portiere più forte di tutti, oltre che uno dei giocatori dall’overall più alto in assoluto. E per molti videogiocatori si tratta di uan vera esagerazione, dettata peraltro dal suo passaggio al PSG, che avrebbe gonfiato la valutazione: “Fosse rimasto al Milan gli avrebbero dato 86“. Sarà davvero così? Probabilmente non potremo mai saperlo.