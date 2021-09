Juve Chelsea, anche Tuchel nei guai: un big rischia di dare forfait

Juve Chelsea rischia di perdere un altro protagonista: nella intrigante sfida di Champions Tuchel rischia di rinunciare al big.

Se Allegri si fascia la testa, Tuchel non può di certo sorridere. Ai bianconeri, nella prestigiosa notte di Champions contro i campioni in carica, mancheranno due pezzi da 90 come Morata e Dybala. Armi tattiche micidiali per il tecnico livornese, che dovrà reinventare il reparto offensivo per sfondare nel muro dei Blues. La notizia di oggi però, è che anche i londinesi rischiano di dover ufficializzare una rinuncia pesante. Un calciatore che in match del genere fa la differenza, e che già nello scontro al vertice contro il Manchester City era sembrato appannato o comunque non in grande spolvero.

Tuchel, la rinuncia è pesante: Juve Chelsea perde il centrocampista

Un vuoto in mediana. É quanto rischia Tuchel dopo i problemi al suo organizzatore del centrocampo. Una tegola non da poco, perché Kanté non ci sarà domani allo Stadium. A fermare il centrocampista francese è un infortunio, ma il sito Goal.com, che per primo ha dato la notizia, non specifica quale sia il problema del metronomo dei Blues. Potrebbe trattarsi di un riacutizzarsi del problema all’inguine, ma le indiscrezioni parlano di qualche linea di febbre che ha condizionato l’avvicinamento al match.

A sostituirlo potrebbe essere Loftus-Cheek, ma in corsa per una maglia c’è anche Saul, che scalpita in vita del match di domani. Allegri invece potrebbe optare per la difesa a 3 con Bonucci, Chiellini e De Ligt per arginare Lukaku, affidandosi in avanti al tandem Chiesa-Kean.