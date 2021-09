PSG, occhi su Donnarumma: Pochettino spiega perché non gioca

Gianluigi Donnarumma può fare il suo esordio in Champions League in PSG-Manchester City: Pochettino frena e spiega il motivo delle panchine

Sta per arrivare finalmente il giorno tanto atteso. Il PSG affronterà il Manchester City in Champions League al Parco dei Principi e Gigio Donnarumma può fare il suo esordio nella competizione. Un’attesa lunghissima e forse inaspettata viste le capacità del portiere della Nazionale, che però non è mai riuscito col Milan a disputare il torneo continentale.

Secondo la stampa italiana l’ex rossonero partirà titolare contro la formazione di Guardiola, ma mister Pochettino frena in conferenza stampa e fa pretattica. Inoltre, ai giornalisti il tecnico ha spiegato il motivo per il quale Donnarumma ha giocato solo 2 partite da inizio stagione.

PSG, Pochettino su Donnarumma: “Deve adattarsi”

Sono ore di attesa e ansia per il giovane portiere italiano che potrebbe debuttare in Champions League contro una corazzata fortissima. Tutti gli occhi sono puntati su Donnarumma che non può commettere errori e deve mostrare sicurezza, nonostante non abbia mai giocato una partita del torneo. Un passo falso potrebbe seriamente mettere a repentaglio la sua esperienza in Francia, iniziata con tanti dubbi ed il ballottaggio con Keylor Navas.

Proprio sul duello tra i portieri, nella conferenza stampa alla vigilia di PSG-Manchester City Pochettino ha rilasciato una dichiarazione sul minutaggio di Donnarumma: “Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico – poi ha aggiunto sul ballottaggio dei due giocatori- Siamo contenti di quello che stanno facendo finora“.

Insomma, se Gigio vuole essere considerato un grande estremo difensore deve adattarsi alle richieste del suo mister, altrimenti il campo rischia di non vederlo così spesso. Ma nel frattempo si prepara all’esordio in Champions.