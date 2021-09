“Milano? Mi piace, è vicino casa”: l’apertura del portiere nel mirino dell’Inter

L’Inter pensa al dopo Handanovic: un grande obiettivo ha aperto al trasferimento a Milano. Affare in vista?

Handanovic, Onana, Leno: chi sarà il portiere dell’Inter? Il futuro è adesso. La squadra di Simone Inzaghi è appena nata, ma il club nerazzurro sta già pensando a ciò che sarà al termine della stagione. Con tutta probabilità, infatti, dopo nove anni si dirà addio a Samir Handanovic, portiere che, nel bene e nel male, ha fatto la storia del club in quest’epoca. E Marotta non ha alcuna intenzione di far trovare la rosa scoperta al momento del passaggio di consegne.

Qualcuno ha ipotizzato una soluzione interna, con la promozione del giovane Radu al ruolo di titolare, ma una decisione del genere sarebbe quantomeno sorprendente. Più realistica invece una possibile trattativa per Andre Onana. Il portiere camerunese, prodotto della Samuel Eto’o Academy, dovrebbe liberarsi infatti dall’Ajax alla fine della stagione, e avrà una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la squalifica per doping comminatagli nel 2020.

Sulle sue tracce però ci sarebbero anche altri grandi club, tra cui il Barcellona. Per questo motivo l’Inter starebbe valutando le alternative sul mercato. E quella più giusta potrebbe arrivare direttamente dalla Premier.

Leno apre all’Inter: sarà lui il nuovo portiere?

La soluzione giusta per l’Inter potrebbe essere quella che porta a Bernd Leno. L’attuale estremo difensore dell’Arsenal è un portiere moderno, bravo tra i pali e soprattutto con i piedi. Esperto e navigato anche a livello internazionale, non sarebbe una garanzia assoluta, ma di certo un numero 1 di grande affidamento.

E a quanto pare al nazionale tedesco l’idea di vestire il nerazzurro non dispiace affatto. Ai microfoni di Sport Bild il portiere ha infatti commentato così le voci di un suo possibile addio al club londinese: “Londra è molto bella, ma anche Milano non è male e sarebbe più vicina a Stoccarda, la mia città natale“.

Casa dolce casa. Il richiamo della propria terra natia potrebbe alla fine fare la differenza. Anche se al mercato manca molto, e lo stesso Leno rimanda ogni discorso di qualche mese: “Sto bene all’Arsenal. Solo se la mia situazione dovesse cambiare nel corso dell’inverno, allora penserei a quali opzioni ho a disposizione e a come andare avanti“. Discorso rinviato, ma il messaggio è chiaro: se l’Inter chiama, Leno risponderà.