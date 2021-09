Andrea Petagna, il bomber che ama l’healthy food: da Sfera Ebbasta alla fidanzata

I segreti della vita privata di Andrea Petagna, il bomber nipote d’arte: dal rapporto con Sfera Ebbasta alla fidanzata Caroline.

Se c’è un calciatore che ha regalato molti spunti di cui parlare sulla sua vita privata, questo è Andrea Petagna, bomber dentro e fuori dal campo. E non solo per il rapporto con la splendida fidanzata. L’attaccante del Napoli è infatti un personaggio da conoscere e approfondire, al di là del suo talento calcistico.

Innanzitutto perche il calcio gli scorre nel sangue. Il nonno, Francesco, era infatti a sua volta calciatore, e ha vestito anche le maglie di squadre importanti come la Spal. Curiosamente, proprio alla Spal Petagna ha vissuto anni importantissimi dal 2018 al 2020, prima di passare alla squadra partenopea.

Calciatore dalle molteplici passioni, ama la musica, e non a caso è grande amico di Sfera Ebbasta, il king della trap italiana. I due non condividono solo l’amore per le sette note, ma anche quello per la dieta salutista. Nell’ottobre 2019 hanno aperto un ristorante dedicato proprio aquesto tipo di alimentazione, Healthy Color. Un locale particolare che accompagna i piatti solo con bevande alcol-free e succhi dietetici. Dopo aver rotto il ghiaccio a Milano, i due hanno replicato l’esperimento anche in altre città italiane, con discreto successo.

Chi è la fidanzata di Petagna, Caroline Donzella

Come tanti altri calciatori, ama i tatuaggi (ne ha diversi in tutto il corpo), le auto sportive e anche le belle donne. Lo dimostra anche la sua splenidda fidanzata. Sebbene tenga a mantenere la sua riservatezza, non ha mai nascosto la sua storia con la modella Caroline Donzella.

I due hanno condiviso su Instagram tantissime foto insieme, comprese quielle delle splendide vacanze tra la Costiera amalfitana e Monte-Carlo. Classe 1997, la bella Caroline è una modella e showgirl italo-olandese, nata a Genova. Appassionata di auto sportive, seguiva il calcio già da prima di trovare l’amore in Petagna: la sua squadra del cuore, prima del Napoli, era il Monaco.

In Italia si è fatta conoscere dopo la laurea alla IUM per aver interpretato il ruolo di Bonas di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Tra l’altro, il bomber ex Milan e Atalanta non è stato il primo personaggio famoso a corteggiarla. Prima di iniziare la loro storia, la splendida modella era stata accostata anche al cantautore Irama.