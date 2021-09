Tradisce la moglie con la migliore amica: guai per un ex Real e Roma

Fernando Gago tradisce la moglie: l’incredibile vicenda da telenovela dell’ex Real Madrid e Roma.

Chi lo dice che ciò che accade nelle telenovelas non possa succedere anche nella vita vera? La riprova arriva dall’Argentina, e coinvolge un ex grande calciatore, vecchia conoscenza, tra le altre, di Real Madrid e Roma: Fernando Gago. Cosa ha combinato l’ex centrocampista? Ha tradito la moglie, la bella ex tennista Gisela Dulko. E fin qui nulla di strano, seppur non propriamente morale.

A rendere la vicenda capitata all’ex vice campione del mondo del 2014 piuttosto particolare è stata però la modalità in cui tutta la storia si è svolta. Stando a quanto riferito dai media d’Oltreoceano, in particolare dalla giornalista Cinthia Fernandez, e riportato dalla Bild, il calciatore si sarebbe fatto beccare a letto con la migliore amica della moglie.

Leggi anche -> Hakan Calhanoglu, l’altra faccia del campione: dalla moglie a Erdogan

Colto il flagranza di reato. Impossibile discolparsi. Specialmente per come sono andate le cose. Racconta infatti la giornalista argentina: “Li ha trovati in casa sua, nel suo letto. ha aperto la porta e ha visto la donna. Li ha beccati mentre facevano sesso“. Divorzio in vista per l’allenatore argentino? Difficile dirlo, ma alla luce di quanto venuto a galla diventano più comprensibili le improvvise dimissioni dall’Aldosivi, la squadra che stava allenando nel 2021.

Chi è Gisela Dulko, la moglie di Fernando Gago