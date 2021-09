Barcellona in tilt, è la prima volta nella storia: il dato “esonera” Koeman

Il Barcellona incappa in una sconfitta clamorosa contro il Benfica: un dato “esonera” Koeman e fa infuriare i tifosi.

Il nervosismo di Koeman in conferenza stampa era il preludio ad un match che sarebbe stato complicato. Forse però neanche il tecnico si aspettava un tonfo così rumoroso, e quello zero nella classifica di Champions. I blaugrana sono con un piede e mezzo fuori dalla Coppa, hanno il tempo per tentare la rimonta, ma non i presupposti per risalire la china. La stampa spagnola “esonera” Koeman, che qualche scusante però la avrebbe pure. La campagna acquisti, dopo l’addio di Messi, è stata all’insegna del risparmio, ma spiegare ai palati ben abituati dei tifosi, che questa stagione sarà solo di transizione a causa dei debiti, non è compito facile.

Soprattutto dopo il record negativo che si è registrato ieri. Un dato che nella lunga e gloriosa storia del club non si era mai verificato, e che fa tremare la panchina di “Rambo”, ormai sempre più in bilico.

Barcellona, una sconfitta che resta nella storia: Koeman trema

Non era mai accaduto. E nella storia di un club così blasonato come il Barcellona, questa frase racconta spesso i nuovi traguardi, i primati raggiunti, vittorie e trofei. Questa volta però la situazione si è rovesciata. A valanga addosso a Koeman verrebbe da dire. Nella storia blaugrana, non era infatti mai accaduto che la squadra chiudesse le prime due partite di Champions senza reti all’attivo. Un dato pesantissimo, soprattutto quando si parla di gol, un giorno dopo che Messi la rete la ha messa a segno contro Guardiola ma con un’altra maglia.

Leggi anche: Barcellona, svolta inattesa: il club può essere venduto

E intanto si fanno già i nomi dei sostituti. Il favorito sembrerebbe al momento Marcelo Gallardo, che con il River Plate ha vinto un campionato ma non ha all’attivo trofei internazionali. Sarà la soluzione? Difficile dirlo, perché il Barcellona ha forse un progetto serio, ma ancora non si vedono neanche le fondamenta.