Milan, infortunio Florenzi: c’è la decisione definitiva sull’operazione

Il Milan e Florenzi hanno deciso quale sarà la strada dopo l’infortunio del calciatore: ecco la scelta dopo il consulto.

L’ingresso in campo per provare a dare spinta al match contro l’Atletico Madrid e poi lo stop. L’ennesimo infortunio al ginocchio, che fin da subito ha messo paura al Milan e a Florenzi. C’era apprensione, e dopo il consulto a Villa Stuart, è arrivata la decisione definitiva. Calciatore e club erano ad un bivio, ma dalla visita odierna è emersa l’entità del problema ed è arrivata la scelta definitiva.

Tegola Milan, l’infortunio a Florenzi è pesante, si opera: i tempi di recupero

Alessandro Florenzi dovrà operarsi. É quanto emerso dopo il controllo a Villa Stuart, che ha evidenziato un problema meniscale al ginocchio. La scelta è stata condivisa e il calciatore già domani dovrebbe operarsi per accorciare i tempi di recupero. Al momento non è chiaro quando l’esterno rossonero potrà tornare in campo, ma si tratterebbe di una pausa forzata di almeno un mese dopo l’intervento in artroscopia.

Solo dopo una prima fase di riabilitazione sarà rivalutato il problema per capire se Florenzi possa o meno rientrare in campo. Forse nella seconda settimana di novembre. Una tegola non da poco per Pioli, che si fida molto del calciatore della nazionale.