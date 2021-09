FIFA 22, l’intro con Beckham è sorprendente: cosa fa l’ex calciatore a Parigi

Iniziare FIFA 22 con Beckham che fa colazione in albergo? L’idea geniale di EA Sports per introdurre i videogiocatori con una scena esilarante

David Beckham è protagonista del videogioco FIFA 22. L’ex calciatore inglese, ormai imprenditore e proprietario del club americano di Miami, appare nella scena iniziale di FIFA 22. Il gioco non è stato ancora pubblicato ma grazie all’accesso anticipato agli abbonati EA Play e a Xbox Game Pass Ultimate, i videogiocatori hanno potuto ammirare l’intro e creare il proprio avatar.

Il gioco comincia a Parigi e l’avatar creato sarà proiettato nella capitale francese. La prima scena vede David Beckham far colazione fuori al balcone di un albergo. L’ex star del Manchester United e del Real Madrid gira il suo cappuccino con il cucchiaino e… si fa portare pancakes.

FIFA 22 comincia con Bechkam che fa colazione

L’inizio di FIFA 22 è sorprendente. Dopo la colazione di David, il vostro protagonista incontrerà il calciatore in ascensore e solo dopo qualche istante termineranno le sequenze animate con le prime prove da superare.

Il cameriere non porta solo i pancakes a David Bechkam, bensì anche un biglietto per vedere la partita di Champions League del PSG. Infatti, l’ex calciatore inglese è a Parigi proprio per quel motivo, per vedere da vicino la sua vecchia squadra, con il quale ha disputato l’ultima stagione della sua carriera. Oltre al pancakes e al croissant sul tavolo di Becks, nelle scene iniziali ci sarà anche spazio ad Eric Cantona che dà da mangiare ad alcuni piccioni.