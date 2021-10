EFootball, il nuovo Pes delude: boom di critiche e record negativo -FOTO

L’attesa è finita, il nuovo Pes, che si chiama eFootball, è stato rilasciato: ha già un record negativo e valanghe di critiche per la grafica.

L’attesa è finita, e le speranze forse pure. Konami ha deciso di mandare in pensione Pro Evolution Soccer, per tutti Pes, che ha accompagnato generazioni di giovani. Il duello con Fifa negli ultimi anni è stato quasi sempre perso dalla casa di Tokyo, che ha deciso di rilanciare con un prodotto free to play. Una buona notizia, almeno all’apparenza, perché terminata l’attesa, eFootball è stato ricoperto da valanghe di critiche.

This is what everyone’s sleep paralysis demons look like too, right?

We can’t get enough of these #eFootball22 player face scans! 🤣#eFootball #PES #FIFA22 pic.twitter.com/VeKdPVtWy8

— FOOTY.COM (@footydotcom_) October 1, 2021