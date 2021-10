Razvan Marin idolo del Cagliari: il merito è anche della fidanzata

I segreti della vita privata di Razvan Marin, il centrocampista che ha conquistato Cagliari: merito anche della fidanzata.

Uno degli idoli dei tifosi del Cagliari dal 2020 a oggi proviene dalla Romania. Stiamo parlando di Razvan Marin. Centrocampista classe 1996, nativo di Bucarest, si è fatto apprezzare per la sua grinta, ma anche per le sue qualità tecniche. Nato trequartista, con il tempo si è importo come mezzala e regista per le sue doti innate di organizzatore di gioco.

Figlio d’arte (il padre Petre è stato un terzino con 9 presenze in nazionale e oltre 130 nello Steaua), si è imposto in poco tempo come uno dei perni della squadra sarda, sia con Di Francesco e Semplici in panchina che nel nuovo corso appena iniziato con Walter Mazzarri.

Appassionato di videogiochi (utilizza soprattutto il computer) non si è fatto notare per i macchinoni o le supercar. Intervistato da La Nuova Sardegna, ha ammesso di non inseguire particolari vizi, ma di essere focalizzato sulla sua carriera. Se proprio deve spendere qualcosa in più, lo fa per l’abbigliamento e per i viaggi e le cene con la sua fidanzata. Una splendida donna che ha già fatto impazzire tutta Cagliari.

Chi è la fidanzata di Marin?

Da quando è passato al Cagliari Razvan si è trasferito in Italia insieme alla fidanzata Crina. Di lei si conoscono pochissime informazioni, anche se è presente sui social e vanta anche un grande seguito. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, essendo una donna di straordinario fascino.

Nella vita è una dentista. E chi avrebbe paura di andare in studio con lei? Appassionatissima di viaggi, con il suo amato Marin ha già girato per gran parte dell’Italia, come si può evincere dal suo post Instagram. Di recente ha festeggiato il compleanno a Roma, ma ha anche passato trascorso le vacanze in Costiera Amalfitana e nella splendida cornice di Capri.

Nei loro viaggi hanno toccato anche la Puglia, e sono stati avvistati anche in quel di Polignano a Mare. Ma non disdegnano le città d’arte, e infatti anche a Firenze hanno trascorso diverso tempo. Senza dimenticare il lago di Como e la Sardegna intera, da Porto Cervo a Cagliari, di cui è praticamente diventata una vera e propria promoter verso il pubblico romeno.