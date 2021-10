Balotelli segna ancora, ma il capocannoniere è un altro italiano: che medie

Balotelli regala un’altra gioia a Montella, e sono 4 i gol di fila, c’è però chi fa meglio di lui ed è capocannoniere: è un altro italiano.

Montella gode, perché il suo Adanaspor vola nel campionato turco. Anche ieri la squadra ha raccolto i tre punti in trasferta, e adesso è a ridosso delle big in campionato. Merito ancora di Balotelli, che con un altro centro ha dato il via al successo della squadra. Dopo lo scherzetto al Besiktas, l’ex Inter è andato nuovamente in gol, e sono 4 di fila per una squadra che punta forte su SuperMario.

Medie importanti per l’attaccante, ma c’è chi sta facendo meglio di lui. É il capocannoniere della Super Lig turca, e dopo aver messo da parte i tanti infortuni, è tornato a brillare lontano dall’Italia.

Balotelli, 4 gol per far volare Montella: un centrocampista italiano però ha fatto meglio

Montella torna a volare, e in Turchia il suo Adanaspor stupisce per il ritmo di gioco e la qualità nel palleggio. Merito anche di Balotelli, che si è messo in testa di raggiungere un buon bottino di gol e magari di vincere il titolo di capocannoniere. La corsa, al momento, è con un altro italiano, che lontano dall’Italia ha trovato pace dagli infortuni. Si tratta di Andrea Bertolacci, ex Genoa e Milan che anche a causa dei frequenti stop fisici non è riuscito ad imporsi.

Talento puro, capace di agire in mediana ma anche con spiccate doti offensive. Troppi gli infortuni per lui, ma quando è in forma, è capace di ottime cose. E in Turchia lo ha dimostrato. Guida la classifica dei bomber con 5 reti, ma il dato che stupisce è che le ha messe a segno in tre partite, con due doppiette. Sta trascinando il Fatih Karagumruk, e a 30 anni si è riscoperto bomber implacabile in un campionato che parla sempre più italiano.