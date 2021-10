Pandora Papers: coinvolti anche due grandi allenatori?

L’indagine Pandora Papers coinvolge anche alcuni esponenti del mondo del calcio: pubblicati i nomi di due grandi allenatori.

Un terremoto ha sconvolto il mondo dell’economia, della finanza, ma anche dello spettacolo e dello sport negli ultimi giorni. Il 3 ottobre è stata pubblicata un’inchiesta, denominata Pandora Papers, portata avanti dai giornalisti investigativi dell’International Consortium. Una mega inchiesta che ha analizzato quasi 12 milioni di documenti provenienti da ben 14 società di servizi finanziari e che ha portato a galla l’esistenz a di oltre 29mila società offshore.

Quasi tutte queste società satellite sarebbero state create ai Caraibi, in particolare alle Isole Vergini Britanniche, vero paradiso fiscale, con l’obiettivo di evadere il fisco nei rispettivi paesi di residenza. Coinvolti nell’indagine tantissimi uomini della politica internazionale, imprenditori, finanzieri, personaggi dello spettacolo e della musica, come Elton John e Shakira, ma anche grandi personaggi dello sport.

In particolare sarebbero due i grandi nomi del mondo del calcio resi noti in queste ore. Due top coach, tra cui un italiano, che avrebbero usufruito di alcune società nell’arcipelago caraibico per acquistare beni di lusso.

Pandora Papers: coinvolti Ancelotti e Guardiola?

I due grandi nomi del mondo del calcio coinvolti nell’inchiesta sarebbero, stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, il nostro Carlo Ancelotti e Per Guardiola. In particolare, l’attuale allenatore del Real Madrid sarebbe rientrato nell’indagine per la sua tassazione in Spagna tra il 2013 e il 2015. Il tecnico avrebbe infatti utilizzato in quel periodo una società delle Isole Vergini britanniche per gestire i suoi diritti d’immagine. Una questione già nota alle autorità, venuta a galla negli scorsi mesi e sulla quale sta indagando il Tesoro spagnolo.

Differente la posizione di Pep. L’attuale allenatore del Manchester City sarebbe invece rientrato nell’indagine per un conto corrente non dichiarato, ma non nelle isole caraibiche, bensì ad Andorra, aperto dal 2003 al 2012. Inoltre, sempre il tecnico catalano avrebbe approfittato del condono fiscale del governo Rajoy per regolarizzare la sua posizione. Sia Ancelotti che Guardiola comunque non correrebbero rischi particolari.

Al di là del calcio, l’inchiesta è arrivata a coinvolgere anche altri grandi figure del mondo dello sport, tra cui il giocatore di cricket Sachin Tendulkar, l’ex pilota Jacques Villenueve e il pattinatore canadese Elvis Stojko, oltre a tantissime stelle del mondo della politica e dello spettacolo.