Florentino Perez su Mbappé: “Aspettiamo il 2022, speriamo bene”

Il Real Madrid vuole Kylian Mbappé, lo ha confermato Florentino Perez in una intervista. Anche il calciatore vuole arrivare a Madrid, solo che l’ostacolo più importante rimane il Paris Saint Germain.

Oggi, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è stato chiarissimo durante un’intervista rilasciata per il quotidiano spagnolo El Debate. Dove gli è stato chiesto dell’affare che riguarda Mbappé.

Il patron dei Blancos ha risposto alla domanda che chiedeva novità su questo affare che è diventato un tormentone della scorsa estate. Soprattutto per il giro d’affari che circolava attorno: “Aspettiamo l’anno prossimo, speriamo vada bene questa volta”. Il Real è arrivato ad offrire ben 180 milioni di euro per l’attaccante del Paris Saint Germain nella scorsa sessione di calciomercato, ma i parigini rifiutarono.

Leggi anche: Calciomercato Inter, il Psg segue il gioiellino di Inzaghi. Svelata la cifra del contratto

A svelare il retroscena del rifiuto è stato lo stesso calciatore francese, il quale ha rilasciato a sua volta una intervista per il quotidiano francese L’Equipe, dopo un lungo silenzio.

Real Madrid, il retroscena sull’affare Mbappé: le parole del giocatore

Ebbene, tra le parole rilasciate da Florentino Perez quest’oggi e quelle di Kylian Mbappé, pare che il Real Madrid ci riproverà sicuramente per aggiudicarsi il calciatore nel 2022.

Il campione francese, come anticipato nel paragrafo precedente, nelle ultimissime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni per il quotidiano sportivo d’oltre Manica. L’attaccante classe ’98 ha parlato della vicenda della scorsa estate di cui è stato protagonista e ha detto: “Se fossi partito la scorsa estate, sicuramente avrei scelto solamente il Real Madrid. Prima dell’Europeo avevo spiegato al Psg che non volevo rinnovare, ma il presidente ha dichiarato pubblicamente che non mi avrebbe lasciato partire”.

Dopo le parole dichiarate dal presidente del club parigino, Al Khelaifi, il giocatore era molto demoralizzato, perché la sua volontà non era stata rispettata. Dalle parole rilasciate da Mbappé è facilmente intuibile che il giocatore francese voglia lasciare Parigi e volare nel club che ha sognato fin da bambino, ovvero il Real Madrid.

Dunque, non resta che aspettare gennaio per vedere i risvolti di questa pazza vicenda di calciomercato. Intanto, il calciatore francese è in scadenza con il Paris Saint Germain nel 2022. Quindi a breve si saprà quale sarà il futuro di Kylian Mbappé.