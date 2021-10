Cairo lancia la bomba: “La verità sul rinnovo di Belotti”

Urbano Cairo lancia la bomba sul rinnovo di Belotti: “Vi dico tutta la verità, questa è la mia sensazione”.

Pesante grana in casa Torino. Pare infatti che le sensazioni sul rinnovo di Belotti sia stiano pian piano trasformando in una realtà che non piacerà ai tifosi granata. Urbano Cairo ha infatti raccontato la sua versione sul nuovo accordo in cantiere col Gallo, svelando dei dettagli e facendo affermazioni che rischiano di condizionare una trattativa già molto delicata.

Le sue affermazioni rischiano di creare quindi un vero e proprio terremoto proprio nel momento in cui Juric prova a dare una identità alla sua squadra, negli anni gestita in maniera poco equilibrata. E intanto già si fanno i nomi dei club che potrebbero inserirsi con lo staff del calciatore.

Cairo sul rinnovo di Belotti: “Non posso costringerlo, credo che…”

“Non posso costringerlo”. Così Urbano Cairo ha parlato del rinnovo di Belotti al festival di Trento. Poi svela i dettagli di un accordo che sta trovando blocchi importanti. “Per il momento il calciatore non ha firmato, e non credo che abbia intenzione di firmare il rinnovo con noi”.

Cairo entra nei dettagli, e lascia al calciatore la patata bollente. “Ho fatto una proposta che va oltre le mie possibilità e quelle del club. Non posso costringerlo però a fare nulla”. Novità importanti quindi, anche perché il legame fra il Gallo e i granata scadrà a giugno del 2022. A questo punto potrebbe profilarsi una cessione nel mercato invernale, perché l’attaccante potrebbe già liberarsi a zero e firmare per altre società.