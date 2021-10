Eden Hazard, il campione pilota: la passione per le auto e la splendida moglie

Tutto quello che non sai su Eden Hazard: origini, passioni, moglie e stipendio del campione del Real Madrid.

Fuoriclasse in campo e in pista. Eden Hazard è non solo un grande calciatore, ma anche un appassionato di automobili. Il talento belga del Real Madrid, classe 1991 di origini marocchine per parte di madre (è stata lei a trasmettergli la fede musulmana) ha saputo costruirsi una straordinaria carriera sul terreno di gioco, ma non ha mai rinunciato alla sua passione per le quattro ruote.

Lo ha dimostrato in più occasioni. Ad esempio, non molto tempo fa è salito in auto con Oliver Rowland sul circuito di Jarama, in Spagna, per provare una fuoriserie elettrica Nissan capace di passare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Una passione, quella per le auto, condivisa con il fratello Thorgan Hazard, che abbiamo visto in passato guidare vetture di lusso come la Bentley. Nel garage di Eden sono tantissime le fuoriserie e le auto da sogno. L’ultimo folle acquisto fatto dall’attaccante in questi ultimi anni è una splendida Lamborghini Aventador SVJ, un’auto sportiva da veri amanti del brivido. Una vettura in grado di raggiungere i 350 km/h e di passare da 0 a 100 in addirittura soli 2,8 secondi.

Eden Hazard: moglie e stipendio

Al di là delle altre passioni meno rilevanti, come quella per gli hamburger, Eden ha un unico grande amore: quello per la moglie Natacha von Honacker. Splendida donna nata il 2 febbraio 1990, non è molto social e su di lei non si hanno molte informazioni. Sappiamo però che ama il calcio, gli scacchi, la cunica e anche la lettura.

Ha conosciuto il suo amato calciatore belga da giovanissima, e non lo ha più lasciato. Stando a quanto svelato da AS, si sono conosciuti a 14 anni e a 18 sono andati subito a convivere. Insieme hanno già avuto tre figli, il primo quando avevano 19 anni: Yannis, nato nel 2010; Leo, nato nel 2013; Samy, nato nel 2016.

Pupillo di José Mourinho, Eden è stato accostato dopo l’arrivo dello Special One in giallorosso anche alla Roma, complici le sue difficoltà tra le Merengue. C’è però un ostacolo importante al possibile approdo del belga nella Capitale italiana: lo stipendio. L’attaccante è infatti legato al club madrileno da un contratto da ben 15 milioni di euro a stagioni.