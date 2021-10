Italia Spagna: “Non è Fernando Torres”, la gaffe scatena la bufera – VIDEO

Due firme di Ferran Torres in Italia Spagna, che per la Rai però cambia nome e si trasforma in Fernando, ex bomber della nazionale: è bufera.

Il protagonista di Italia Spagna è stato senza dubbio Ferran Torres. Due gol, una presenza costante nella metà campo azzurra, che ha preso la forma di una partita da incorniciare per il talento del Manchester City. Da quel lato Mancini ha sofferto le iniziative dello spagnolo, che ha messo il marchio su una partita delicata per gli azzurri. I telecronisti della Rai hanno più volte sottolineato le sue sgroppate e la qualità messa al servizio delle Furie Rosse, ma in studio qualcosa non è andato per il verso giusto.

Ferran Torres è stato infatti costantemente scambiato per Fernando Torres, che con lui condivide la nazionalità e la capacità di andare in gol, ma in fondo nient’altro. E sui social, il frequente errore, è stato sottolineato, ed è diventato come spesso accade virale.

Ferran Torres diventa Fernando per Paola Ferrari: “Non si smentisce mai”

Ecco quindi che la giornalista Rai finisce nel mirino. In più occasioni ha detto che la doppietta spagnola è stata messa a segno da Fernando Torres, e non da Ferran. Lecito attendersi che la gaffe potesse scatenare immediatamente la bufera social, che puntualmente è arrivata portandola nelle tendenze di Twitter.

Leggi anche: Nations League: Italia, quando e dove si gioca la finale per il terzo posto

E i commenti sono tutto fuorché teneri nei suoi riguardi. “Non si smentisce mai” sottolinea qualche utente, mentre altri fanno notare quanto frequenti siano questi errori durante i match della nazionale. Altri ancora tirano in ballo il canone e reputano troppo importanti le partite della nazionale per essere frequentemente soggette a commenti inadeguati o sbagliati. Un tormentone che si ripete, in attesa di capire se il rinnovamento avviato possa portare ulteriori cambiamenti.