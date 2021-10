Il Newcastle degli arabi sta per nascere con un mercato da grande squadra: nel mirino tantissimi top player del calcio europeo.

L’arrivo del fondo arabo ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Newcastle United, che adesso iniziano a sognare. La sensazione di tutti è che a St. James Park sia nato infatti un nuovo Manchester City, PSG o Chelsea, ovvero una squadra arricchita da una proprietà in grado di spendere e spandere a proprio piacimento.

Mentre non si placano le polemiche per i collegamenti tra il fondo Pif e i diriitti umani calpestati in Arabia Saudita, con l’intervento di Amnesty International per cercare di frenare una trattativa ormai chiusa, sui tabloid britannici, e in particolare sul Sun, arrivano i primi nomi sulla lista degli acquisti della nuova proprietà araba. E sono nomi da brividi per un club negli ultimi anni abituato a combattere per non retrocedere il Championship.

Se per quanto riguarda la panchina sono due i nomi caldi circolati in queste ore, tra cui quello del nostro Antonio Conte, la rinascita del Newcastle potrebbe passare da tantissimi giocatori importanti del calcio europeo. Vecchie conoscenze del nostro campionato, campioni in fase calante e anche un possibile obiettivo che farebbe felice Donnarumma: ecco tutti i nomi sul taccuino della nuova proprietà bianconera.

Mercato Newcastle: la lista della spesa degli arabi

Non ci sono Messi e Cristiano Ronaldo nella lista dei possibili acquisti del Newcastle riportata dal Sun. Perlomeno non ancora. Per poter attirare supercampioni di questo tipo servirà un po’ di tempo e almeno qualche campionato di alto livello, con tanto di qualificazioni in Europa. Per un progetto che sta nascendo ora, però, i nomi che si stanno facendo sono davvero di altissimo livello.

Uno dei primi obiettivi dei Magpies sarebbe Gareth Bale, nelle scorse stagioni al Tottenham e ora ai margini al Real Madrid, dove finora ha ottenuto solo tre presenze (con 1 gol). Un colpo ad effetto tutto sommato possibile, visto che il gallese non è al centro dei progetti di Ancelotti.

Altro colpo non impossibile potrebbe essere quello che porta a Philippe Coutinho, altro astro del calcio europeo in grandi difficoltà. Finora il suo ruolo al Barcellona non è stato di primo piano, e un trasferimento in Inghilterra potrebbe servire a rivitalizzarlo. Discorso simile per Edinson Cavani, relegato ai margini del Manchester dall’arrivo di Cristiano Ronaldo, che gli ha ‘rubato’ maglia e posto.

Infine, per la porta il club bianconero starebbe pensando a Keylor Navas. Un affare, questo, che farebbe saltare di gioia non solo i tifosi dei Magpies, ma anche un campione italiano: Gigi Donnarumma.