Tutto quello che sappiamo su Nicola Zalewski, il gioiello della Roma salito alla ribalta per un video shock con un trapper.

Per un calciatore, diventare famosi a 19 anni per un video shock non è il miglior biglietto da visita. Per caso o per fortuna è successo in questo ottobre 2021 a Nicola Zalewski, giovane calciatore italo-polacco, gioiello della Roma e promessa della Nazionale del presidente Boniek.

Nato a Tivoli, vicino Roma, il 23 gennaio 2002, figlio di genitori polacchi, è un talentuoso esterno sinistro dotato di un destro importante e di una grande facilità nel dribbling, in grado di giocare all’occorrenza anche come trequartista. Un calciatore di ottime prospettive, ma che rischia di veder compromessa la sua carriera per una leggerezza.

Tutta colpa di un video reso pubblico da Repubblica e da altre stestate, una clip che lo vede protagonista in una serata romana insieme a un trapper provocatore. All’interno della clip, che ha mandato su tutte le furie la federazione polacca ma anche Mourinho, si parla apertamente di droga, con toni che non sono piaciuti a nessuno. O quasi…

Zalewski: il video che ha sconvolto Mourinho

Una vera e propria bufera social ha travolto il giovane Nicola, che era stato lanciato da Mourinho pochi giorni fa durante il derby. Un regalo che lo Special One aveva voluto fargli per rincuorarlo dopo la morte del padre. Per tutta risposta, il calciatore ha però ripagato la fiducia con una leggerezza che adesso potrebbe costargli anche la Nazionale.

In alcune storie su Instagram Zalewski compare infatti in compagnia di alcuni amici. Storie in cui, suo malgrado, si fa riferimento a un possibile consumo di droga. E ad aggravare la situazione è proprio un suo amico, il trapper Zep Dembo, che ha voluto provocare così il tecnico giallorosso: “A Mourinho, stasera pippiamo” (per vedere il video CLICCA QUI).

Parole che stanno scatenando un putiferio clamoroso, con la dirigenza romanista andata su tutte le furie e il presidente della Polonia Zibi Boniek che ha minacciato gravi penalizzazioni nesi suoi confronti. Ma sui social sono molti ad aver scelto di difendere il calciatore: “Fino a prova contraria, ha solo amici di ‘merda’“, “Hai fatto una cazzata, ma so sicuro che hai capito“, “Noi romanisti siamo con te, ma dai un calcio in culo a quell’amico“. Chissà se Zalewski ascolterà il consiglio o meno.