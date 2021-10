Calciomercato Milan, Guardiola vuole il campione a tutti i costi

Pep Guardiola fa sul serio e prepara il suo colpo per il prossimo calciomercato guardando in casa Milan. Il campione piace e il City spinge. Il club inglese potrebbe arrivare ad offrire anche uno scambio stellare per il fuoriclasse.

Il Manchester City progetta le prossime stagioni per raggiungere i propri obiettivi, ormai è risaputo che Pep Guardiola è meticoloso sotto questi aspetti, non a caso è uno dei migliori allenatori al mondo. A tal proposito il tecnico spagnolo starebbe già pensando al prossimo calciomercato per diversi motivi.

Il motivo primario è l’emergenza esterno, Benjamin Mendy sta affrontando le sue brutte vicende legali e ai Citizens occorre una certezza per la fascia sinistra. La soluzione che ha trovato il club inglese però coinvolge il Milan, in particolare un vero gioiello della squadra di Stefano Pioli. Il secondo motivo è quello di continuare a giocare ad altissimo livello.

Il nome che piace al Manchester City è quello di Theo Hernandez, il terzino rossonero sta mostrando tutto il suo grandissimo talento, infatti ha ricevuto la sua prima chiamata in Nazionale maggiore alcuni giorni fa. Il francese è diventato fondamentale per il nuovo Milan che è tornato a competere a livelli altissimi. L’annuncio dell’interesse di Guardiola nei confronti del difensore rossonero arriva dalla Spagna, Fichajes.net.

Calciomercato Milan, Hernandez potrebbe andare via con uno scambio clamoroso

Theo Hernandez è un nome bollente in chiave calciomercato, il Milan lo sa bene. Infatti il club sta facendo di tutto per blindare il calciatore francese, già la scorsa estate il Paris Saint Germain ha provato in ogni modo a strappare il fuoriclasse ai rossoneri ma sia il calciatore che il club hanno rifiutato di tutto.

Secondo quanto scrive il sito spagnolo, il City starebbe pensando seriamente a piazzare questo colpo. Gli inglesi sarebbero disposti a pagare appieno il prezzo del giocatore, che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, ma sarebbero anche pronti a proporre uno scambio incredibile con giocatori del calibro di Riyad Mahrez e Raheem Sterling.

Dunque, grandi sacrifici che i Citizens sarebbero disposti a fare senza troppi problemi. Non è da escludere che più si aspetta e più il prezzo del terzino del Milan potrebbe schizzare alle stelle, inoltre ha 24 anni quindi per Guardiola si tratta di un campione da non farsi scappare.