Real Madrid, scelto l’erede di Modric: sfida tra due big di Serie A

L’anno prossimo Modric dirà addio al Real Madrid e probabilmente al mondo del calcio. I Blancos pensano già al suo erede: i possibili nomi arrivano anche dalla Serie A, la sfida è tra due big, come fanno sapere dalla Spagna.

Luka Modric si prepara a salutare il Real Madrid la prossima stagione, il calciatore ormai ha 36 anni e in aggiunta il suo contratto con il club spagnolo scadrà nel 2022. Molto probabilmente il calciatore croato dirà addio non solo ai Blancos ma porrà la parola “fine” nella sua carriera stellare.

La squadra di Madrid adesso deve pensare al giusto erede, anche se non sarà per nulla facile sostituire un campione del genere, diventato una vera e propria bandiera di questa società. Secondo una ricerca condotta da Fichajes.net, gli eredi adatti a sostituire il capitano del Real risulterebbero essere tre.

Due di questi nomi provengono dalla Serie A e la squadra di patron Florentino Perez è già stata collegata a questi campioni nelle scorse sessioni di calciomercato.

Real Madrid, ecco chi può sostituire Modric

Secondo quanto riporta lo stesso sito spagnolo, dunque, ecco quali sarebbero i nomi a cui il Real Madrid potrà pensare per sostituire Luka Modric l’anno prossimo: Nicolò Barella, Fabian Ruiz e Ryan Gravenberch.

Per quanto concerne il campione azzurro, nonché calciatore dell’Inter, per Barella già la scorsa sessione di mercato si è vociferato di un interesse da parte dei Blancos nei suo confronti. In questa prima parte di stagione il centrocampista italiano ha realizzato con la maglia nerazzurra 1 gol e 5 assist in 9 presenze, un inizio straordinario.

Fabian Ruiz, anche lui piace molto a mister Ancelotti e il club spagnolo non lo vuole mollare. Con il Napoli ha iniziato molto bene quest’anno, infatti ha collezionato già 2 reti e 2 assist in 9 presenze. Ormai lo spagnolo è un punto fermo della squadra partenopea.

Infine, l’altro nome che sembrerebbe attirare l’interesse del Real è quello di Ryan Gravenberch, classe 2002, che milita nell’Ajax. Un vero mix di classe e talento, ma ovviamente si tratterebbe di una grande scommessa. Sta di fatto che ha iniziato anche lui molto bene con la squadra olandese, avendo realizzato 1 gol e 1 assist in 11 presenze.