Pallone d’Oro, la lista dei 30 non convince appieno: quanti “intrusi”

Ecco i candidati al Pallone d’Oro, la lista pare non convincere tutti. Quanti italiani, ma dentro anche tanti “intrusi”. La Serie A fa il pieno di candidati assieme alla Premier League.

Ieri sera è stata pubblicata la lista dei candidati al Pallone d’Oro 2021 da France Football, sono tantissimi gli italiani. Per quanto riguarda i campionati che fanno il pieno di nomi vi sono la Serie A e la Premier League soprattutto.

Tuttavia, all’interno dell’elenco appena pubblicato sembrano apparire alcuni calciatori che non sembrerebbero meritare del tutto questo premio, ma anche solo la candidatura. Tra questi “intrusi” ci sono grandissimi campioni, quasi come se fosse solo per il rispetto di citarli.

Per quanto concerne gli italiani candidati al Pallone d’Oro sono 5: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma, Jorginho e Nicolò Barella. A proposito delle candidature, si ricorda che si fa riferimento al rendimento della scorsa stagione non a quella appena iniziata.

Pallone d’Oro, ecco chi sarebbero gli “intrusi” della lista

Sembrerebbero tanti coloro che non meriterebbero appieno questa candidatura, nonché uno dei premi più prestigiosi del mondo del calcio. Anzitutto, Cristiano Ronaldo che è alla sua 17esima candidatura. Analizzando in modo oggettivo la stagione del portoghese, non ha trionfato in alcuna competizione, tranne l’ottimo rendimento ad Euro 2020 assieme a Patrick Schick del resto, quindi nulla di straordinario.

Successivamente tra i nomi che non convincerebbero del tutto vi sono: Karim Benzema, ritornato in Nazionale dopo molti anni e con il Real non ha conquistato alcun trofeo; Phil Foden, forse un po’ precoce la sua candidatura; Bruno Fernandes, buona stagione con lo United, ma non da Pallone d’Oro; Harry Kane, Kylian Mbappé, Luka Modric, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling e Luis Suarez.

Il resto dei candidati al Pallone d’Oro 2021, al di là dei nomi già citati sopra, sono: Leo Messi, Lautaro Martinez, N’Golo Kanté, Cesar Azpilicueta, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Ruben Dias, Riyad Mahrez, Gerard Moreno, Romelu Lukaku, Simon Kjaer, Robert Lewandowski e Mason Mount.

I maggiori favoriti sembrerebbero essere due, ovvero il solito Messi e la sorpresa di quest’anno: l’azzurro Jorginho, il quale ha disputato una stagione incredibile sia con il Chelsea che con la maglia della Nazionale.