Lorenzo Lucca, asta aperta: quale big tenta l’affondo?

Lorenzo Lucca è un talento in netta crescita anche sul mercato: sette presenze e sei gol in un inizio di stagione fantastico. Le prestazioni del giovane attaccante pisano fanno drizzare le antenne a tanti operatori in Serie A.

Per fortuna, ogni tanto emergono dei giovani prospetti. Soprattutto in attacco, dove sembra che la scuola italiana si sia arenata e ci sia sempre bisogno di nuove prospettive. In molti stanno segnando già il nome di Lorenzo Lucca come un possibile nuovo talento da lanciare anche nella massima serie.

L’escalation del ragazzo classe 2000 appare evidentemente, è un centravanti come quelli di un tempo, solido e quadrato, soprattutto sa essere decisivo nelle gare che contano. Alto due metri e un centimetro, è un colosso che nel Pisa sta facendo parlare bene di sé. I toscani lo hanno acquistato dal Palermo, che hanno effettuato una super plusvalenza incassando circa due milioni di euro più bonus.

Un affare per tutti, perché il valore di Lorenzo Lucca sul mercato aumenterà in futuro, il Pisa potrà decidere se continuare con l’attaccante e tentare la sortita verso la Serie A, oppure incassare ancora di più. I toscani, che hanno come direttore sportivo Claudio Chiellini, hanno investito sei milioni di euro in questo mercato, un terzo è stato già benedetto con le prestazioni convincenti di Lorenzo Lucca.

Inter e Juve sulle sue tracce

Le prestazioni di Lorenzo Lucca sono state sin da subito convincenti. Lo scorso anno al Palermo ha preso in mano le redini dell’attacco siculo realizzando 13 reti e dimostrandosi già un giocatore pronto per altre categorie.

Era arrivato dal Torino, un elemento che nel settore giovanile poi non è riuscito a convincere quanti vedevano la prima squadra e spesso inserivano stranieri senza alcun perché. Così, fatta la valigia, prima in Serie D e poi in terza serie, Lucca si è attestato come un ragazzo maturo e soprattutto capace anche di reggere le pressioni di una piazza esigente come Palermo.

Che abbia sangue freddo non è una novità, contro l’Alessandria in campionato entrò nella ripresa e in cinque minuti realizzò una doppietta. Il Pisa con Lucca ha trovato un attaccante di grande prospettiva che si integra bene negli schemi di squadra. Il lavoro settimanale, soprattutto, lo sta rendendo prezioso anche da un punto di vista tattico: non rimane solo in area, anzi dà spesso una mano ai compagni.

I sondaggi sul mercato non sono mancati, partendo da quelli dell’Inter che punta a farlo rimanere… con i stessi colori. Non è escluso a gennaio un nuovo affondo del direttore sportivo Beppe Marotta, che d’altronde conosce bene Chiellini. La Juventus, invece, punta proprio sull’affezione… di famiglia per “bloccare” il ragazzo in tempo, prima di far partire una vera e propria asta.