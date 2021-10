Griezmann Francia, record assoluto: fa anche 100 presenze, ricordi gli altri?

Spagna Francia è una partita storica per Griezmann: entra nel club dei calciatori con 100 presenze, e centra un record assoluto.

Prima ancora di iniziare, per Antoine Griezmann è già festa. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha infatti centrato ben due record, uno dei quali assoluto. Con 57 presenze consecutive in nazionale, è il calciatore che ha collezionato la striscia di partite con la maglia del galletti più lunga della storia.

Lo fa alla apparizione numero 100, ed entra in una élite in nazionale. Sono infatti 9 i calciatori in tripla cifra con la Francia, ed è un club speciale con nomi che hanno fatto la storia del calcio.

Griezmann da record, 100 presenze: ecco le altre stelle della Francia ad esserci riuscite

Quota 100. E non è poco per un calciatore preziosissimo. Sa attaccare, fare equilibratore fra attacco e mediana. É maestro nel cucire il gioco ed esempio di eleganza. Ecco perché fra i tanti Ct che lo hanno allenato, nessuno ha mai rinunciato a lui. Così tanto da regalargli 57 caps consecutive, per un record che nella storia francese è assoluto.

Griezmann entra anche nel club dei giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze in nazionale, e i nomi sono illustri. Insieme all’attaccante dell’Atletico Madrid ci sono infatti Desailly, Thuram, e ancora Henry, Zidane, e Vieira. Fra i calciatori in attività ci sono anche Lloris e Giroud, mentre l’ultimo è proprio il Ct Deschamps, che non rinuncia mai alla seconda punta. Un gruppetto di eletti super titolato, nel quale entra un calciatore che oggi proverà a festeggiare con la vittoria in Nations League.