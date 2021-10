Gareth Bale, svolta clamorosa per il suo futuro: l’esterno gallese del Real Madrid avrebbe preso una decisione importante

Il campione è ad un passo dal ritiro, dall’Inghilterra arriva una rivelazione che spiazza tutti gli appassionati del calcio e non solo. A rivelarlo è stato un grande ex di questo sport, ossia l’ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand. L’annuncio è arrivato sul canale YouTube dell’ex giocatore, come riporta Fichajes.net.

Il campione di cui si parla è uno dei grandissimi del calcio: Gareth Bale. Il gallese da un paio di stagioni è tormentato dai tantissimi infortuni che subisce, quasi uno dietro l’altro. In questa prima parte di stagione è stato costretto a rimanere nei box dei Blancos proprio a causa di un infortunio al ginocchio. L’attaccante del Real Madrid potrebbe rientrare da novembre in poi.

Leggi anche: Lautaro finsice ko con l’Argentina: cosa è accaduto

Ora, secondo questi dati Rio Ferdinand ha avanzato la sua supposizione, secondo cui Gareth Bale approfitterà di quest’altro infortunio, che lo costringe a stare fermo ancora una volta, e a breve comunicherà il suo ritiro. Il calciatore ex Tottenham già quest’estate sembrava vicino a comunicare una notizia del genere, infatti dopo il suo rientro dagli Spurs sembrava destinato a lasciare il Real in un modo o nell’altro.

Nella sessione del calciomercato estivo si ipotizzava un suo trasferimento negli Stati Uniti per concludere la carriera per l’appunto. Tuttavia, Carlo Ancelotti crede abbastanza in questo campione e quindi è rimasto a sorpresa a Madrid.

Il ritiro di Gareth Bale potrebbe arrivare da un momento all’altro. Le parole di Ferdinand

Gareth Bale potrebbe annunciare il suo ritiro dal mondo del calcio entro la fine di quest’anno. L’ala gallese deve fare i conti con un altro infortunio, questa volta al ginocchio, il quale lo tiene fermo da metà settembre.

Ad annunciarlo è stato Rio Ferdinand, ex calciatore del Manchester United, adesso opinionista e analista. L’inglese ha dichiarato sul suo canale YouTube la seguente supposizione, basata su alcuni pensieri personali e informazioni: “Gareth Bale si ritirerà a causa dell’ennesimo infortunio”, questo è ciò che ha dichiarato l’ex United.