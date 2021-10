Cristiano Ronaldo, altro record in Nazionale: superato Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo continua a macinare record in Nazionale: l’ultimo durante l’amichevole con il suo Portogallo contro il Qatar.

Inarrestabile Cristiano Ronaldo. Il campionissimo lusitano, alla ‘veneranda’ età di 36 anni, continua a macinare record su record. E non solo con la maglia dei club. Ogni sua gara in Nazionale negli ultimi mesi è diventata foriera di un nuovo primato. Diversi ne ha infranti durante Euro 2020, ma l’ultimo in ordine cronologico è arrivato durante un’amichevole contro il Qatar a Faro.

Un primato clamoroso, quello del campione lusitano, che lo ha portato a superare una grande ex stella del Real Madrid, proprio come lui. Con un passato come il suo, non era impossibile immaginarlo, tra l’altro. E la cosa bella per CR7 è che a brevissimo avrà anche la possibilità di incrementare ancora questo straordinario primato.

Stavolta non c’entrano i gol, la sua specialità. Anche se durante il match contro il Qatar è andato comunque a segno, portando il suo incredibile score con la maglia dei campioni d’Europa 2016 arrivando a ben 112 reti, e allontanando ancora di più l’iraniano Ali Dei, fermo a 109. Il primato riguarda in fatti le presenze. E anche qui i numeri sono da brividi.

Cristiano Ronaldo: record presenze in Nazionale

Nessuno come CR7. Nemmeno quando si tratta di contare le presenze in Nazionale. Il campione portoghese, con l’amichevole di Faro, è infatti diventato il calciatore con più presenze in assoluto con una Nazionale europea. Un primato che apparteneva fino a poco tempo fa a un suo grande ex compagno di squadra al Real Madrid, Sergio Ramos, oggi difensore ai box del Paris Saint Germain.

Lo spagnolo è fermo a quota 180 presenze con la maglia delle Furie Rosse. Un numero che difficilmente sarà aumentato nei prossimi anni, per motivi di età e anche per rapporti non idilliaci con l’attuale commissario tecnico Luis Enrique.

Scendendo in campo contro il Qatar, il campione portoghese ha raggiunto quota 181 presenze, diventando il recordman assoluto tra le Nazionali europee. E potrà già migliorare questo primato il prossimo martedì, dovesse scendere in campo nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Lussemburgo. Una partita molto importante anche a livello di classifica, per superare la pericolosissima Serbia, rivale per il primo posto nel Girone A.