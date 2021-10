Germania stai ben attenta: la Macedonia è … indigesta

Macedonia-Germania è una sfida attesa soprattutto dai tedeschi, che vogliono vendicare la partita d’andata. Altri tempi per tutte e due le compagini.

Il match di ritorno di domani sera tra Macedonia e Germania sembra essere già nato con un pronostico scontato. Eppure, mai dire mai nel calcio soprattutto quando si affrontano queste due nazionali. I tedeschi sanno bene di non poter sottovalutare minimamente l’avversario, una delle nazionali maggiormente in crescita nel panorama europeo.

Nazionale emergente ma ricca di coraggio, quanto accadde il 31 marzo scorso ne è stato l’esempio. Entrambe già qualificate per Euro2020, si affrontavano nel terzo match del girone. La Macedonia andò in Germania senza timori, impostando una formazione coperta ma che avesse spunti necessari lì davanti. E lo spunto arrivò dal più esperto, che si rivelò come un calciatore decisivo anche in Europa.

Goran Pandev fece uno dei gol più importanti della sua carriera proprio allo scadere del primo tempo, facendo chiudere i suoi in vantaggio. Nella ripresa, forcing tedesco che giocò senza pensare più di tanto alle tattiche. Ottenne un rigore, trasformato da Gundogan, ma l’impressione era di una gara non troppo fortunata. Impressione poi confermata dal gol di Elmas, il napoletano siglò un 2-1 storico festeggiato da tutta la piccola repubblica della Macedonia del Nord

Gli europei e le attese future

Germania e Macedonia procedettero il loro cammino agli europei. Deludenti per i tedeschi, che congedarono dopo quindici anni mister Loew in favore di Flick. La Macedonia, invece, utilizzò Euro2020 come una vetrina per farsi conoscere, dando impegno ma soprattutto la consapevolezza che quella sarebbe stata la prima competizione utile più per il futuro che per il presente.

Il cammino nelle qualificazioni ha sorriso maggiormente ai tedeschi, dei macedoni si è vista anche una certa fragilità nel reggere per più gare consecutive. Soprattutto a un livello emotivo, ci sarà ancora molto da fare ma è tutto normale in un percorso comunque positivo come quello degli ultimi anni.

Le curiosità maggiori, comunque, saranno per i teutonici, che già fanno le prove per quanto vedremmo magari tra un anno e qualcosa nel mondiale qatariota. Il gioco della Germania sta mutando con maggiore manovra offensivo e meno rigidità in difesa. La difesa tedesca gioca molto alta, proprio per sfruttare al meglio Robin Gosens che, così come l’Atalanta, è un’ala aggiunta al gioco offensivo. Peccato per entrambe che sia fuori ai box.

Sicuramente tanto spazio ci sarà per qualche giovane emergente, Flick non ha nascosto l’intenzione di testare quanti più millennial possibili. Che avranno l’esperienza della Bundesliga, quella delle coppe europee in alcuni casi, nonché l’essersi scrollati di dosso l’emozione del debutto in nazionale. Una Germania già pronta è l’obiettivo dei tedeschi, per la Macedonia una partita dove sentire il calore del pubblico e progettare ancora per il meglio.