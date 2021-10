Italia, contro il Belgio sarà il turno di Raspadori: le curiosità sul campione

Oggi l’Italia scenderà in campo contro il Belgio per la “finalina” di Nations League e sarà il turno di Raspadori. Il giovane campione azzurro piace alle big italiane, con la sua classe ha attirato diverse attenzioni. Fuori dal campo, chi è Giacomo?

Alle 15 la Nazionale di Mancini scenderà in campo contro il Belgio per la “finalina” di Nations League, partita valida dunque per decidere il terzo e il quarto posto di questo torneo. Il match sarà molto utile anche per il ranking della UEFA, quindi da non sottovalutare per nulla.

Per quanto riguarda l’Italia, nel pomeriggio di oggi si vedranno alcune novità, infatti sarà il turno di Giacomo Raspadori in ballottaggio con Kean. Al momento il calciatore del Sassuolo è in vantaggio sull’attaccante della Juventus.

Giacomo Raspadori è un grande talento del calcio italiano, con il Sassuolo ha già iniziato molto bene, quest’anno in 7 presenze ha realizzato una rete. Lo scorso anno c’è stata l’esplosione del classe 2000, sotto la guida di De Zerbi. Basti pensare che nella scorsa stagione ha realizzato con la maglia neroverde 6 gol e 3 assist in 28 presenze. La scorsa estate l’ottima prestazione gli è valsa la convocazione per Euro 2020. Europei in cui ha collezionato una sola presenza, ma dove si è laureato comunque campione d’Europa.

Giacomo Raspadori il gioiellino di Mancini. Chi è fuori dal campo?

Giacomo Raspadori, visto il suo grande talento è seguito dall’Inter. Infatti i nerazzurri vorrebbero acquistarlo nel prossimo calciomercato, ossia nel 2022. In questi mesi il 21enne del Sassuolo ha fatto parlare molto di sé, quindi in questa sede si cercherà di capire chi è al di fuori del campo da calcio.

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram si nota che Giacomo Raspadori è un ragazzo di una semplicità, verrebbe da dire “normale”, dato che nel mondo del calcio si è diffuso il mito della ricchezza sfrenata e la moda dell’ostentare. Come riporta il Corriere della Sera, il calciatore del Sassuolo si è diplomato al liceo scientifico con un voto di 79/100 e frequenta la facoltà di Scienze Motorie, in cui ha già dato i primi cinque esami. Da quattro anni è impegnato con una ragazza che ha la sua stessa età circa, studentessa di design, e il suo nome è Elisa.

Dunque, Giacomo Raspadori, oltre al grande talento, fa il suo lavoro con grande rigore e serietà. Comportandosi da vero campione quale è anche fuori dal campo. Nulla di straordinario, il giovane fuoriclasse azzurro fa ciò che ama.