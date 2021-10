Malinovskyi confessa: “Mia moglie me lo fa ogni volta che segno”

Ruslan Malinovskyi ha parlato a cuore aperto del rapporto con la moglie e della sua motivazione extra per andare in gol.

Tra i segreti del successo dell’Atalanta negli ultimi anni c’è anche l’esplosione, importante seppur non ancora definitiva, di Ruslan Malinovskyi. Talento ucraino classe 1993, dopo un inizio non facile ha cominciato a carburare nella stagione appena partita, risultando decisivo in alcune occasioni, come nella gara esterna della Dea contro l’Inter, terminata 2-2 grazie anche a un suo splendido gol.

E proprio delle sue reti, in relazione al rapporto con la moglie, Ruslan ha parlato in un’intervista a L’Eco di Bergamo. Perché dietro alla sua voglia di segnare sempre e comunque c’è una motivazione extra, regalatagli proprio dalla sua amata Roksana Malivonska, splendida imprenditrice nel settore della moda.

Trequartista avvezzo al gol (allo Zorya ne mise a segno 13 in 60 partite, al Genk ben 30 in 135 match), finora con l’Atalanta si è espresso ad alti livelli nonostante il posto da titolare non sempre garantito. Nelle prime due stagioni ha chiuso rispettivamente con 9 e 10 gol, quest’anno è fermo a 1 ma con voglia di migliorare. E il motivo è… peccaminoso.

Malinovskyi pazzo per la moglie… e i suoi dolci

Tra i mille talenti di Roksana, mostrati anche su Instagram (per vedere il suo profilo clicca qui), non c’è solo l’essere una madre e una moglie perfette, e non solo quello per la moda. A quanto pare è anche un’ottima pasticcera. Lo ha confessato lo stesso Ruslan nel corso della sua intervista, spiegando che finora in campionato non ha superato le 8 reti, ma stavolta vorrebbe farne di più.

Questo perché dopo ogni gol Roksana lo premia in maniera molto speciale. No, non sotto le coperte, come qualche malizioso potrebbe sospettare. Ma a tavola sì: “Mi prepara una torta ad ogni gol“.

Ed è proprio questa la sua motivazione in più per segnare. Anche se, scherzando, il campione ucraino incolpa proprio la moglie per i pochi gol messi a segno fin qui in questa stagione: “Adesso sto segnando meno, ma solo perché troppi dolci fanno male“. Impossibile dargli torto, ma siamo certi che anche quest’anno Ruslan chiuderà con un bel bottino di reti… e forse anche qualche chilo di troppo da smaltire nel con un po’ di preparazione.