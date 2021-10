Tonali è l’uomo del momento: il merito è anche della bellissima Giulia

Sandro Tonali è l’uomo chiave del Milan: ha reagito alle critiche della passata stagione, grazie anche all’amore della fidanzata Giulia.

La svolta è finalmente arrivata, e lo speravano in molti. Non solo Pioli, convinto dalle qualità di Sandro Tonali. Anche Mancini e gli appassionati di calcio, che hanno riscoperto al Milan quel giovane centrocampista che ha sconvolto il mercato dopo l’esplosione al Brescia. Nella passata stagione l’adattamento ai rossoneri non è stato semplice. Non per l’ambiente, ma per l’impatto con una grande squadra, che però ha saputo attendere.

Ora Tonali è insostituibile, ed è rinato. Grazie anche all’amore per la splendida fidanzata Giulia Pastore, alla quale il calciatore dedica spesso non solo le reti, ma anche canzoni e frasi dolci.

Giulia Pastore: ecco chi è la splendida fidanzata di Tonali

L’amore, poi un brusco stop e la pace ritrovata. E in quella condizione di felicità che Tonali ha riscoperto, potrebbe esserci anche la sua esplosione al Milan. Fra Giulia Pastore e il centrocampista bresciano qualcosa era andato storto. Poi i due si sono ritrovati, e non smettono di coccolarsi anche sui social. Mostrano le foto del loro cane, si dedicano canzoni, come nel caso dello splendido pensiero del centrocampista, affidato alle parole e alle note di Ultimo. I due si sono ritrovati, e Tonali ha superato due crisi nello stesso momento, mostrando quanto forte sia anche mentalmente.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sandro Tonali (@sandrotonali)

Leggi anche: Cristiano Ronaldo, che acquisto: spesa folle per restare al top

“Vuoi volare con me?”, scriveva Tonali a Giulia Pastore in un recente post. E ancora promesse, proposte, in un futuro che per i due sembra roseo. E sui social, Giulia mostra orgogliosamente la sua storia e tutti i passaggi condivisi con il centrocampista del Milan. Una coppia giovane e bellissima, come mostrano i tanti scatti postati su Instagram.