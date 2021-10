La vita privata di Rafael Toloi: le curiosità sul campione azzurro

Protagonista di Euro 2020, pilastro dell’Atalanta di Gasperini. Cosa si nasconde dietro il Rafael Toloi calciatore? Le curiosità sul campione dall’inizio della sua nuova vita in Italia.

Nato nel 1990 a Gloria d’Oeste, una cittadina situata nello Stato del Mato Grosso in Brasile, Rafael Toloi ormai da alcuni anni è protagonista del calcio italiano e non solo. Cresciuto nelle giovanili del Goias, squadra brasiliana, e acquistato dal Sao Paulo nel 2012 per 3 milioni di euro.

Il calciatore brasiliano, naturalizzato italiano, è approdato in Italia nel 2014, quando la Roma decise di acquistarlo solo in prestito. Dopo metà stagione con la maglia giallorossa, il difensore è tornato in Brasile per poi ritornare in Italia vestendo la maglia dell’Atalanta. La Dea lo acquistò il 26 agosto del 2015 per circa 4 milioni di euro.

Fino ad oggi il capitano del club bergamasco ha collezionato con questi colori 217 presenze, 12 gol e 16 assist; divenendo un punto di riferimento per mister Gasperini, nonché capitano della squadra. Nel 2021, grazie al principio giuridico Ius sanguinis, gli è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. Occasione che gli ha fatto guadagnare la convocazione nell’Italia di Mancini, diventando uno dei protagonisti del trionfo degli Europei 2020.

Oltre la sua carriera nel mondo del calcio, ovviamente, di Rafael Toloi si sa veramente poco. Ma in questa sede vedremo di scoprire qualche informazione della vita del campione azzurro.

La vita privata di Rafael Toloi e alcune curiosità

Toloi, oggi, è uno dei difensori più importanti della Serie A ormai. Dando un’occhiata al suo account Instagram si vede che il difensore è abbastanza attivo sui social, ma non troppo. Niente foto con auto lussuose o quant’altro. Pochissime foto con la famiglia, anzi solo un paio con la moglie e i figli, tutto il resto solo calcio.

A proposito della moglie del calciatore dell’Atalanta, si chiama Flavia ed è madre di due bambini, un maschio ed una femmina. Secondo quanto riporta Donnaglamour.it, pare che Flavia Toloi sia laureata e prima lavorava in un ospedale in Brasile. Solo di recente il suo profilo Instagram è pubblico e a quanto pare è un’appassionata di calcio.