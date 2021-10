Raspadori si prende l’Italia, il retroscena: “Somiglia ad un gran campione”

Raspadori potrebbe giocare dal primo minuto con l’Italia, e arrivano le parole d’elogio: “Mi ricorda un grande campione, stessa gamba”.

Giacomo Raspadori potrebbe essere l’uomo mercato della prossima estate. L’Inter ci ha già provato, e Marotta ha confermato di aver incassato una chiusura netta dal Sassuolo, che lo coccola. Anche la Juve ha sondato il terreno, mentre Mancini è rimasto così colpito dalle sue qualità da averlo portato all’Europeo, e da confermare la stima nell’attaccante neroverde anche in Nations League.

I suoi numeri sono chiari. Rapidità, potenza, senso del gol e qualità nella giocata. Un giovane pronto ad esplodere in maglia neroverde. Anzi a confermare quanto di buono fatto nella passata stagione, diventando un punto di riferimento per la nazionale azzurra. E intanto, arrivano le parole dell’allenatore, che farebbe carte false per allenarlo.

Raspadori, occasione con l’Italia: “Non credevano in lui, ma ha le stesse qualità di un grande campione”

Le anticipazioni della vigilia potrebbero essere confermate. Giacomo Raspadori dovrebbe essere titolare in Italia Belgio, e avere l’occasione giusta per prendersi un palcoscenico internazionale. In attesa di capire se Mancini regalerà questa gioia all’attaccante del Sassuolo, arrivano le parole dell’ex tecnico che lo ha lanciato.

Roberto De Zerbi ha pochi dubbi sul futuro dell’attaccante e sulle sue qualità. “Mi ha colpito la capacità con cui ha convinto gli scettici – ha dichiarato al Corriere dello Sport – e ha fatto ricredere anche i più diffidenti, che lo ritenevano inadatto fisicamente. Ci è riuscito lavorando ogni giorno a testa bassa. É forte, ha la stessa gamba di Cassano. Mi ricorda lui”. Un attestato di stima importante e ora l’occasione in Italia Belgio. Raspadori potrebbe davvero diventare l’uomo mercato in Italia. Già a gennaio? Difficile per il Sassuolo, ma Carnevali dovrà fare muro.