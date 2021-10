Calciatori più anziani di Fifa 22: Buffon è solo quarto

Quali sono i calciatori più anziani di Fifa 22? Buffon non è sul podio. Al primo posto una leggenda vivente del calcio giapponese.

Non solo di giovani talenti da far crescere si compone il database di calciatori di Fifa 22. All’interno del videogame EA sono presenti ancora tanti campioni leggendari, seppur dalla carta d’identità non verdissima. Eroi ai quali siamo legatissimi da migliaia e migliaia di ricordi dolcissimi o molto amari. Un nome su tutti? Gigi Buffon, ovviamente. L’ex capitano della Juventus, campione del mondo con l’Italia nel 2006, a 43 anni è ancora uno dei ‘vecchietti’ più forti presenti nel gioco, con un overall di 80.

Tuttavia, tra i vecchietti il buon Gigi non è nemmeno sul podio. Con le sue 43 primavere si piazza infatti al quarto posto, dietro ad alcuni nomi che fanno battere il cuore agli appassionati di calcio. Ad esempio una vecchia conoscenza del nostro calcio, Shunsuke Nakamura, il giapponese che dal 2002 al 2005 fece innamorare i tifosi della Reggina prima di fare le fortune del Celtic di Glasgow.

Il trequartista giapponese a 43 anni è ancora uno dei trascinatori dello Yokohama, nel massimo campionato nipponico, con un overall rispettabile di 64. Fisicamente non è più al top, ma la classe è ancora cristallina.

Altro grande vecchio che sopravanza Buffon, pur essendo praticamente coetaneo, è un altro portiere: Cristian Lucchetti, dal 2012 all’Atletico Tucuman ma leggendario estremo difensore del Banfield. Nel suo piccolo, una sorta di ‘Buffon’ del calcio argentino. O magari di Ballotta. Ma non è nemmeno lui il calciatore più maturo presente in Fifa. C’è n’è infatti un altro che rimarrà per anni irraggiungibile.

Calciatori più anziani di Fifa 22: Miura da record

Il primato assoluto in Fifa 22, ma probabilente destinato a rimanere in tutti i videogiochi di calcio anche del futuro, è quello di una leggenda vivente del calcio giapponese: Kazuyoshi Miura. L’eterno attaccante classe 1967, a 54 anni è ancora attivamente un tesserato dello Yokohama, stessa squadra di Nakamura, e con il suo overall di 59 non è nemmeno lontanamente uno dei più scarsi del gioco.

Un idolo assoluto che ha iniziato la sua carriera nel 1986/87 (anno del primo scudetto del Napoli, tanto per capirsi) al Palmeiras, per poi girovagare in tutto il mondo, con una toccata e fuga negli anni Novanta anche in Italia, al Genoa. Recordman per reti nella storia della Nazionale giapponese, con 55 gol, Miura è più di un calciatore: è un simbolo dell’amore e della passione per lo sport più bello del mondo.