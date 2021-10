Milan, dalla Spagna sono certi: “Pronto l’affondo per il nuovo Brahim Diaz”

Il Milan è vigile sul mercato: occhi su un altro giovane per replicare una operazione alla Brahim Diaz. Contatti con una big.

Il Milan ha una strategia ben chiara. Maldini ha scelto di puntare su calciatori molto esperti e già pronti ad essere incisivi, scegliendo però anche giovani pronti ad esplodere. Un motivetto chiaro ormai nelle trattative rossonere, che hanno scelto bene e lavorato su un perfetto mix, ben plasmato da Pioli.

Sarò questo quindi il percorso già tracciato sul quale camminare nel mercato di gennaio. Pochi colpi, ma tutti funzionali, e soprattutto giovanissimi. In tal senso, dalla Spagna rilanciano i contatti fra il club e il Barcellona, per replicare una trattativa simile a quella che ha portato in rossonero Brahim Diaz. E il calciatore sarebbe prontissimo ad accettare una esperienza in Serie A.

Milan, nuovo colpo alla Brahim Diaz? Dalla Spagna parlano di trattativa ben avviata

Occhi ancora nella Liga per il Milan, che avrebbe in mente di assicurarsi un altro calciatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Il nuovo infortunio di Messias è una notizia che impone riflessioni. E soprattutto spinge Maldini a guardarsi intorno, per regalare a Pioli un’altra iniezione di talento senza però spendere cifre astronomiche.

Ecco quindi che Mundo Deportivo parla di contatti ben avviati con Alex Collado. É uno dei gioielli della cantera blaugrana, frenato però a alcune scelte del club. Il Barcellona negli anni non ha voluto darlo in prestito, convinto delle sue qualità, ma non gli ha neanche concesso lo spazio giusto per esprimerle. Stanco di attendere il calciatore avrebbe chiesto di cambiare aria e accetterebbe il Milan, pronto a replicare una operazione alla Brahim Diaz, per valutare l’impatto del calciatore. Collado sa giocare da ala, ma anche sulla trequarti, è alto circa un metro e ottanta e fa del dribbling e della rapidità le sue armi migliori. Un innesto più che possibile nel mercato di gennaio, sul quale Maldini starebbe lavorando con forza.