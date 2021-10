Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Vlahovic

Dusan Vlahovic accende già il calciomercato della Juventus. Il giocatore ha rifiutato ufficialmente il rinnovo con la Fiorentina. I bianconeri vorrebbero prendere l’attaccante serbo, ma non sono gli unici interessati. I possibili scenari

Dusan Vlahovic infiamma il calciomercato targato Juventus, e non solo. Il giovane attaccante serbo ha rifiutato il rinnovo stellare avanzato dalla Fiorentina. A dare la notizia è stato il club stesso con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della squadra.

Il presidente della società Viola, Rocco Commisso ha scritto nella nota: “Come già sapete, la Fiorentina ha fatto un’offerta importante a Dusan Vlahovic per il prolungamento del contratto, ma il giocatore ha rifiutato. Nella storia del nostro club, mai un calciatore aveva ricevuto una tale proposta”.

La squadra toscana di patron Commisso aveva avanzato al calciatore serbo un’offerta con un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione e una clausola di circa 75 milioni di euro – come precisa Tuttosport. Il classe 2000 ha valutato l’offerta ed è stata rifiutata.

Così, il presidente della società si è rassegnato e ha aggiunto nella stessa nota pubblicata ieri: “A me ed alla Fiorentina non resta altro che rispettare la volontà del giocatore, vogliamo proseguire con gioia e serietà questo ultimo periodo assieme a Vlahovic. Lui ha sempre mostrato grande professionalità e darà sicuramente il suo contributo per raggiungere gli obiettivi del club”.

Calciomercato Juventus, Vlahovic è un obiettivo. Attenzione alla concorrenza

Dunque, la Juventus sogna già Vlahovic per il prossimo calciomercato. Tuttavia, bisogna fare i conti con la volontà del giocatore, ossia quella di voler terminare il suo contratto con la Fiorentina.

Il serbo è in scadenza con la Viola nel 2023, ma già le grandi squadre, oltre che la Juve di Allegri, sono scatenate per aggiudicarsi il calciatore nel 2022. A monitorare l’attaccante vi sono Manchester City e Milan.

Ai bianconeri piacerebbe molto piazzare un colpo del genere, giorni fa i tifosi hanno scatenato il loro entusiasmo dopo una foto circolata sui social con protagonisti Federico Chiesa e Vlahovic, quando vestivano la stessa maglia. Per la società piemontese non sarebbe un problema far fronte all’ingaggio, ma bisogna stare attenti al City, il quale vanta disponibilità finanziarie maggiori.