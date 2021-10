Calciomercato Milan, proposto il bomber che gioca in Premier

Il calciomercato del Milan si infiamma già da ora, dall’Inghilterra potrebbe arrivare un altro bomber. I rossoneri non si fermano nonostante i mesi che mancano prima della prossima sessione di mercato

Il Milan in questi giorni ha ricevuto una proposta molto allettante da sfruttare nel prossimo calciomercato. L’agente avrebbe offerto ai rossoneri l’attaccante dell’Arsenal Alexandre Lacazette – come riporta Calciomercato.com.

Il calciatore sembra che non faccia più parte dei progetti del tecnico spagnolo Mikel Arteta. In aggiunta, l’ex punta centrale del Lione nel 2022 sarà in scadenza di contratto e già l’estate passata era pronto a lasciare il club londinese.

L’attaccante francese è arrivato all’Arsenal nel 2017 con grandi aspettative per circa 53 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore, dopo due buoni stagioni giocate non ha mostrato il 100% delle sue abilità come quando giocava in Ligue 1. Il suo calo di performance è partito lo scorso anno, addirittura da questo inizio di stagione ha collezionato solo un paio di presenze in campionato con i Gunners.

Calciomercato Milan: Alexandre Lacazette potrebbe arrivare, ma c’è un problema

Il calciomercato del Milan comincia già ad accendersi, dopo la proposta che avvicina Alexandre Lacazette ai rossoneri. Questa offerta rappresenterebbe un’ottima opportunità per la squadra di Stefano Pioli, poiché il campione tornerebbe molto utile soprattutto in Champions.

Tuttavia per il club di via Aldo Rossi vi è un grande problema, ossia l’ingaggio del calciatore francese con l’Arsenal. Lacazette con il club londinese guadagna circa 9 milioni di sterline all’anno. Per il Milan si tratta di uno stipendio, al momento, troppo alto a cui far fronte.

Ovviamente, però, vista l’immediata e prossima scadenza del giocatore con il club inglese, la società rossonera dovrebbe fare i conti solo con lo stipendio, in quanto il calciatore arriverebbe a parametro zero. Il francese nonostante il calo di rendimento con l’Arsenal, considerato anche il poco spazio che trova con il compagno di squadra Aubemeyang, possiede sempre tantissima esperienza. Dal 2017 ha collezionato con i Gunners 174 presenze di cui 67 reti e 29 assist.